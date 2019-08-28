 Верховна Рада попередньо схвалила скасування недоторканності нардепів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Верховна Рада попередньо схвалила скасування недоторканності нардепів

На першому засіданні нового парламенту України народні обранці попередньо схвалили постанову про ухвалення законопроєкта про скасування депутатської недоторканності.

Перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання

Перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання

Верховна Рада дев'ятого скликання на своєму першому засіданні попердньо схвалила постанову про ухвалення законопроєкта номер 7203, який передбачає скасування депутатської недоторканності. Це рішення, у четвер, 29 серпня, своїми голосами підтримали 363 народні депутати. Жодного голосу проти не було.

Перед цим профільний комітет парламенту попередньо схвалив законопроєкт під номером 7203, який прибирає низку положень з 80-ої статті конституції України.

DW.COM

Про плани розглянути у першому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності стало відомо напередодні, на засіданні підготовчої групи у середу, 28 серпня.

Законопроєкт під номером 7203 передбачає зміни до 80-ої статті української конституції. Його було розглянуто попереднім складом парламенту, після чого Конституційний суд надав свій схвальний висновок щодо нього. Однак після цього законопроєкт так і не винесли на повторний розгляд.

Тому для уникнення колізій у регламенті підготовча група вирішила проголосувати за розгляд законопроєкта на першому засідання новобраного парламенту.

Нагадаємо, що законопроєкт під номером 7203 вніс до парламенту на той момент президент України Петро Порошенко. Згідно з документом, з 80-ої статті Конституції пропонується прибрати положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також про те, що їм гарантується депутатська недоторканність.

У разі затвердження в цілому конституційних змін у цій статті залишиться тільки одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

В разі ухвалення без змін закон має набути чинності з 1 січня 2020 року.

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