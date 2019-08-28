Верховна Рада попередньо схвалила скасування недоторканності нардепів

Верховна Рада дев'ятого скликання на своєму першому засіданні попердньо схвалила постанову про ухвалення законопроєкта номер 7203, який передбачає скасування депутатської недоторканності. Це рішення, у четвер, 29 серпня, своїми голосами підтримали 363 народні депутати. Жодного голосу проти не було.

Перед цим профільний комітет парламенту попередньо схвалив законопроєкт під номером 7203, який прибирає низку положень з 80-ої статті конституції України.

Про плани розглянути у першому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності стало відомо напередодні, на засіданні підготовчої групи у середу, 28 серпня.

Законопроєкт під номером 7203 передбачає зміни до 80-ої статті української конституції. Його було розглянуто попереднім складом парламенту, після чого Конституційний суд надав свій схвальний висновок щодо нього. Однак після цього законопроєкт так і не винесли на повторний розгляд.

Тому для уникнення колізій у регламенті підготовча група вирішила проголосувати за розгляд законопроєкта на першому засідання новобраного парламенту.

Нагадаємо, що законопроєкт під номером 7203 вніс до парламенту на той момент президент України Петро Порошенко. Згідно з документом, з 80-ої статті Конституції пропонується прибрати положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також про те, що їм гарантується депутатська недоторканність.

У разі затвердження в цілому конституційних змін у цій статті залишиться тільки одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

В разі ухвалення без змін закон має набути чинності з 1 січня 2020 року.