Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО

Питання захисту соціальних прав мешканців непідконтрольних Києву територій окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) представляє собою великий комплекс окремих складних проблем. Серед них громадські діячі й експерти називають проблему визнання правочинів щодо майна і житла в ОРДЛО, освіти для дітей мешканців цих територій, проблеми успадкування та багато інших, що зачіпають загальне питання визнання документів, що їх видає самопроголошена "влада" на непідконтрольних територіях. Щодо більшості з цих питань тривають дискусії, але офіційний Київ зробив перший крок до вирішення найнагальнішої проблеми виплат пенсій і соціальної допомоги мешканцям ОРДЛО.

Пенсійна проблема

26 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт з врегулювання виплат пенсій особам, що проживають на тимчасово непідконтрольних Києву територіях. Авторами законопроекту стали 17 депутатів, серед яких представники фракцій "Слуга народу", "Опозиційної платформи - За життя" та "Батьківщини". За даними авторів документу, близько 500 тисяч пенсіонерів в ОРДЛО зареєстровані як внутрішньо переміщені особи й отримують пенсію. Ті з них, хто намагається щодвамісяці особисто з'являтися в державних органах України на підконтрольній території для отримання пенсій, мусять вистоювати багатогодинні черги на погано облаштованих пропускних пунктах, де вже зафіксовані випадки смерті людей похилого віку.

Як повідомила одна з авторів проєкту закону, голова парламентського підкомітету з тимчасово окупованих територій Галина Третякова, серед іншого цей документ передбачає надання мешканцям цих районів, які не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. А в разі втрати ними документів - надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Проєкт також передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для отримання пенсій, а виплата заборгованості по пенсіях замість обмеження цього терміну в три роки встановлюється без терміну давності.

Третякова назвала законопроєкт "частиною політики реінтеграції Донбасу", але визнала, що виплата пенсій мешканцям ОРДЛО готівкою, безпосередньо за місцем їхнього проживання наразі неможлива. Вона констатувала, що ще немає механізму безпечного доставлення готівки в ОРДЛО. "Переговори про посередницьку місію таких міжнародних організацій, як Червоний Хрест тривають і вони не завершені", - сказала Теретякова.

Тим часом депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв в розмові з DW сказав, що він категорично проти будь-яких перерахувань коштів на території, які не перебувають під контролем Києва. "Перерахувати гроші на неконтрольовану територію - це те саме, що фінансування тероризму, який здійснює Росія", - сказав депутат.

Ціна питання

Незареєстрованих як ВПО пенсіонерів в ОРДЛО, за попередніми оцінками, може бути понад 700 тисяч. Вони не отримують належної їм української пенсії. Саме їхні права, за словами авторів проєкту закону, перш за все мають бути захищені. "Люди в ОРДЛО, що отримають ці виплати, стануть першими послами миру, що нестимуть Україну в Донбас" - сказала ще одна співавторка законопроєкту, депутатка парламенту від фракції "Опозиційної платформи - За життя!" Наталя Королевська.

Тим часом у соціальних мережах уже розгорілась дискусія навколо цього законопроєкту. Зокрема, критики звертають увагу на величезне навантаження на державний бюджет: якщо цей проєкт стане законом і запрацює з 1 січня 2020 року, пенсійний борг України перевищить 85 мільярдів гривень (понад 3 мільярди євро). А це - близько третини річного оборонного бюджету України. Автори законопроєкту визнають, що одномоментна виплата такої суми неможлива і пропонують замість цього реструктуризацію пенсійного боргу.

Виплату пенсій мешканцям Криму новий законопроєкт гарантує за такою ж процедурою, як і мешканцям ОРДЛО. Але представник президента України в Криму Антон Кориневич вважає, що норма про обов'язкове підтвердження кримчанами неотримання пенсій від Росії є дискримінаційною і має бути скасована. Він також вважає незаконним положення про отримання пенсій лише в одному державному банку і повідомив, що це зараз оскаржується в суді прокуратурою.

Вимушений захід

Зараз в Україні нараховується близько 1 мільйона 400 тисяч ВПО. Раніше їх було значно більше, але частина була вимушена повернутися в ОРДЛО, бо не знайшла можливості економічного виживання на підконтрольній території, зазначила активістка благодійного фонду "Право на захист" Анастасія Одінцова. За її словами, чимало дітей пенсіонерів, що мешкають на непідконтрольній території залишилися в підконтрольних Києву територіях держави і мусять утримувати своїх батьків, що не спроможні виїжджати за пенсіями, власним коштом. А представниця правозахисної організації "Донбас SOS" Олена Кушко повідомила, що українські суди завалені позовами пенсіонерів на дискримінаційні обмеження виплат українських пенсій і позивачі здебільшого успішно виграють ці справ проти держави.

Ініціатива депутатів отримала схвалення міжнародних організацій. Заступниця представника Агенції ООН у справах біженців в Україні Ноель Калхун під час дискусії у Верховній Раді "Захист соціальних прав мешканців окупованих територій: можливі рішення" нагадала, що міжнародне право і практика Європейського суду з прав людини вимагає, щоби держави докладали всіх зусиль з допомоги своїм громадянам, які опинилися в результаті воєнних конфліктів на неконтрольованих урядом територіях. За приклад, вона навела Молдову, уряд якої підтримав право дітей Придністров'я отримати освіту молдовською мовою - профінансував оренду шкіл з вивчення молдовської і шкільні автобуси для дітей та підручники.