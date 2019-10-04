 Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.12.2019

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Україна

Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО

Законопроєкт з врегулювання виплат пенсій мешканцям Криму й ОРДЛО його автори вважають кроком до реінтеграції цих територій. Водночас вони визнають: виплати готівкою за місцем проживання на цих територіях ще неможлива.

Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО

Питання захисту соціальних прав мешканців непідконтрольних Києву територій окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) представляє собою великий комплекс окремих складних проблем. Серед них громадські діячі й експерти називають проблему визнання правочинів щодо майна і житла в ОРДЛО, освіти для дітей мешканців цих територій, проблеми успадкування та багато інших, що зачіпають загальне питання визнання документів, що їх видає самопроголошена "влада" на непідконтрольних територіях. Щодо більшості з цих питань тривають дискусії, але офіційний Київ зробив перший крок до вирішення найнагальнішої проблеми виплат пенсій і соціальної допомоги мешканцям ОРДЛО.

Пенсійна проблема

26 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт з врегулювання виплат пенсій особам, що проживають на тимчасово непідконтрольних Києву територіях. Авторами законопроекту стали 17 депутатів, серед яких представники фракцій "Слуга народу", "Опозиційної платформи - За життя" та "Батьківщини". За даними авторів документу, близько 500 тисяч пенсіонерів в ОРДЛО зареєстровані як внутрішньо переміщені особи й отримують пенсію. Ті з них, хто намагається щодвамісяці особисто з'являтися в державних органах України на підконтрольній території для отримання пенсій, мусять вистоювати багатогодинні черги на погано облаштованих пропускних пунктах, де вже зафіксовані випадки смерті людей похилого віку. 

Як повідомила одна з авторів проєкту закону, голова парламентського підкомітету з тимчасово окупованих територій Галина Третякова, серед іншого цей документ передбачає надання мешканцям цих районів, які не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. А в разі втрати ними документів - надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Проєкт також передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для отримання пенсій, а виплата заборгованості по пенсіях замість обмеження цього терміну в три роки встановлюється без терміну давності.

DW.COM

Для виплати пенсій особам з непідконтрольних Києву територій у законопроекті пропонується скасувати обов'язкову реєстрацію як внутрішньо переміщених осіб. (26.11.2019)

Проєкт державного бюджету України на 2020 рік передбачає 173 мільярди гривень на пенсії та 113 мільярдів на медицину, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. На оборону уряд збирається витратити 245,8 мільярда. (05.11.2019)

В рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" в Офісі президента України обговорили й затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. (03.12.2019)

Кількість внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму перевищує 1,4 мільйона осіб. (12.11.2019)

Третякова назвала законопроєкт "частиною політики реінтеграції Донбасу", але визнала, що виплата пенсій мешканцям ОРДЛО готівкою, безпосередньо за місцем їхнього проживання наразі неможлива. Вона констатувала, що ще немає механізму безпечного доставлення готівки в ОРДЛО. "Переговори про посередницьку місію таких міжнародних організацій, як Червоний Хрест тривають і вони не завершені", - сказала Теретякова. 

Тим часом депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв в розмові з DW сказав, що він категорично проти будь-яких перерахувань коштів на території, які не перебувають під контролем Києва. "Перерахувати гроші на неконтрольовану територію - це те саме, що фінансування тероризму, який здійснює Росія", - сказав депутат.

Ціна питання

Незареєстрованих як ВПО пенсіонерів в ОРДЛО, за попередніми оцінками, може бути понад 700 тисяч. Вони не отримують належної їм української пенсії. Саме їхні права, за словами авторів проєкту закону, перш за все мають бути захищені. "Люди в ОРДЛО, що отримають ці виплати, стануть першими послами миру, що нестимуть Україну в Донбас" - сказала ще одна співавторка законопроєкту, депутатка парламенту від фракції "Опозиційної платформи  - За життя!" Наталя Королевська.

Тим часом у соціальних мережах уже розгорілась дискусія навколо цього законопроєкту. Зокрема, критики звертають увагу на величезне навантаження на державний бюджет: якщо цей проєкт стане законом і запрацює з 1 січня 2020 року, пенсійний борг України перевищить 85 мільярдів гривень (понад 3 мільярди євро). А це - близько третини річного оборонного бюджету України. Автори законопроєкту визнають, що одномоментна виплата такої суми неможлива і пропонують замість цього реструктуризацію пенсійного боргу.

Виплату пенсій мешканцям Криму новий законопроєкт гарантує за такою ж процедурою, як і мешканцям ОРДЛО. Але представник президента України в Криму Антон Кориневич вважає, що норма про обов'язкове підтвердження кримчанами неотримання пенсій від Росії є дискримінаційною і має бути скасована. Він також вважає незаконним положення про отримання пенсій лише в одному державному банку і повідомив, що це зараз оскаржується в суді прокуратурою.

Вимушений захід

Зараз в Україні нараховується близько 1 мільйона 400 тисяч ВПО. Раніше їх було значно більше, але частина була вимушена повернутися в ОРДЛО, бо не знайшла можливості економічного виживання на підконтрольній території, зазначила активістка благодійного фонду "Право на захист" Анастасія Одінцова. За її словами, чимало дітей пенсіонерів, що мешкають на непідконтрольній території залишилися в підконтрольних Києву територіях держави і мусять утримувати своїх батьків, що не спроможні виїжджати за пенсіями, власним коштом. А представниця правозахисної організації "Донбас SOS" Олена Кушко повідомила, що українські суди завалені позовами пенсіонерів на дискримінаційні обмеження виплат українських пенсій і позивачі здебільшого успішно виграють ці справ проти держави. 

Ініціатива депутатів отримала схвалення міжнародних організацій. Заступниця представника Агенції ООН у справах біженців в Україні Ноель Калхун під час дискусії у Верховній Раді "Захист соціальних прав мешканців окупованих територій: можливі рішення" нагадала, що міжнародне право і практика Європейського суду з прав людини вимагає, щоби держави докладали всіх зусиль з допомоги своїм громадянам, які опинилися в результаті воєнних конфліктів на неконтрольованих урядом територіях. За приклад, вона навела Молдову, уряд якої підтримав право дітей Придністров'я отримати освіту молдовською мовою - профінансував оренду шкіл з вивчення молдовської і шкільні автобуси для дітей та підручники.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Золоте: занепад, шахти та війна

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)  

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Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО

Соціальний захист мешканців ОРДЛО

Чи виплачуватимуть українські пенсії готівкою на тимчасово непідконтрольних Києву територіях?  

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