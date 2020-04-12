 Верховна Рада перенесла весняну сесію ПА НАТО через епідемію коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Верховна Рада перенесла весняну сесію ПА НАТО через епідемію коронавірусу

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО мала відбутися в Києві протягом 22-25 травня, однак через епідемію коронавірусу її проведення переносять на невизначений час.

Будівля Верховної Ради України

Будівля Верховної Ради України

Верховна Рада України перенесла весняну сесію Парламентської асамблеї Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Києві, що мала відбутися протягом 22-25 травня 2020 року, на невизначену дату через пандемію коронавірусу. Відповідну постанову підтримав під час засідання в вівторок, 2 червня, 321 депутат при мінімально необхідних 226.

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Постановою проведення відповідної сесії переноситься на дату, яку буде додатково узгоджено між українським парламентом і Парламентською асамблеєю НАТО, власне, з міжнародним секретаріатом ПА НАТО.

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Після узгодження остаточної дати проведення заходу, організаційному комітетові потрібно буде затвердити план заходів із підготовки та проведення сесії, йдеться в ухваленій постанові, передає інформагенція "Українські новини".

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