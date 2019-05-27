 Верховна Рада не підтримала відставку Володимира Гройсмана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

Верховна Рада не підтримала відставку Володимира Гройсмана

"За" відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана проголосували 97 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.

Парламент України не підтримав відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За проголосували 97 народних депутатів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (фото з архіву)

Верховна Рада України в четвер, 30 травня, не підтримала відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. "За" проголосували 97 народних депутатів. "Проти" проголосували 63 депутати. Ще 50 утрималися, а 87 - не голосували, повідомляється на Twitter-сторінці українського парламенту.

Про намір піти з посади Гройсман повідомив після засідання уряду 22 травня. Раніше того дня президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск українського парламенту й закликав членів уряду піти в відставку. А вже 24 травня керівниця прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку зареєстровано в парламенті.

Нагадаємо, що 21 липня в Україні мають відбутися дострокові вибори до Верховної Ради.

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