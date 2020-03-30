 Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ

Під час позачергового засідання депутати звільнили міністрів фінансів та охорони здоров'я Ігоря Уманського й Іллю Ємця. Водночас народні депутати провалили голосування за призначення нових міністрів.

Верховна Рада України

Будівля Верховної Ради (архівне фото)

Верховна Рада України провела позачергове пленарне засідання у понеділок, 30 березня.

Звільнення міністрів

Під час засідання народні депутати звільнили від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського. За це рішення проголосували 249 парламентарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також з посади було звільнено міністра охорони здоров'я Іллю Ємця.

Утім, депутати провалили обидва голосування за призначення новим міністрів - і за кандидатуру Сергія Марченка на пост міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

Зміни до КПК

Також за основу прийнято законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю над дотриманням прав та свобод громадян у кримінальному провадженні на період карантину.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, він передбачає, щоб на період дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) дотримувалися розумні терміни кримінального провадження, забезпечувалося право особи на участь у судовому засіданні, своєчасне продовження термінів тримання підозрюваних (обвинувачених) під вартою та загалом дотримання завдань та принципів кримінального провадження.

Підвищення зарплат медикам

Крім того, Верховна Рада доручила Кабінету міністрів встановити 300-відсоткову доплату до зарплати медиків, які беруть участь у ліквідації захворювання на коронавірусну інфекцію. За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 312 депутатів.

Водночас народні депутати не підтримали ухвалення в першому читанні зміни до держбюджету, однак погодилися направити його на повторне перше читання. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 мільярда гривень і збільшити витрати на 79,215 мільярда гривень. 

DW.COM

Реформа СБУ знову відтерміновується

Реформа Служби безпеки України, вочевидь, затягується. У Верховній Раді і експертному середовищі розкритикували законопроєкт, поданий президентом Зеленським. Що не так із реформою - у статті DW. (27.03.2020)  

Освітяни й культпрацівники виступили проти скорочення держфінансування

Плани українського уряду істотно урізати державне фінансування для сфери освіти, науки й культури наразилися на різку критику працівників цих галузей. У мережі оприлюднено відповідні звернення до керівництва держави. (27.03.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew Rede neuer Ministerpräsident Denys Shmygal

В розпал коронавірусної кризи в Україні мінятимуть міністра охорони здоров'я 30.03.2020

Під час позачергового засідання Верховної Ради 30 березня плануються ротації в уряді та розгляд законопроєктів у контексті протидії поширенню коронавірусу. "Антиколомойського" законопроєкту в порядку денному немає.

Ukrainisches Parlament

Верховна Рада України ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом 17.03.2020

Верховна Рада України підтримала законопроєкт про запобігання поширення коронавірусу. Він, зокрема, передбачає штрафи і позбавлення волі в разі порушення правил карантину та тимчасове скасування ввізних мит на ліки.

Deutschland Essen | Coronavirus | Schild Biogefährdung - Infektionsstation Uniklinik

Епідемія коронавірусу в Німеччині: що нового? 06.03.2020

Німців постійно інформують про динаміку поширення вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє хворобу COVID-19. Свіжа статистика, заходи профілактики, страхи німців, зміни в трудовому розпорядку - в огляді DW.

Реклама

Докладно

Сінгапур - одна з небегатьох країн світу, де дотепер вдалося приборкати епідемію Covid-19 на ранній стадії

Втрачені шанси Європи у захисті від коронавірусу

Європейці розплачуються за запізнілу реакцію урядів на пандемію Covid-19 рецесією і свободою.  

Шукачі притулку у ФРН

У ФРН закликають залучити шукачів притулку до збору врожаю

На тлі пандемії коронавірусу Німеччина потребує будь-якої допомоги, заявила уповноважена уряду ФРН з питань інтеграції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  