Верховна Рада не змогла призначити нового очільника МОЗ

Верховна Рада України провела позачергове пленарне засідання у понеділок, 30 березня.

Звільнення міністрів

Під час засідання народні депутати звільнили від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського. За це рішення проголосували 249 парламентарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також з посади було звільнено міністра охорони здоров'я Іллю Ємця.

Утім, депутати провалили обидва голосування за призначення новим міністрів - і за кандидатуру Сергія Марченка на пост міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

Зміни до КПК

Також за основу прийнято законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю над дотриманням прав та свобод громадян у кримінальному провадженні на період карантину.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, він передбачає, щоб на період дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) дотримувалися розумні терміни кримінального провадження, забезпечувалося право особи на участь у судовому засіданні, своєчасне продовження термінів тримання підозрюваних (обвинувачених) під вартою та загалом дотримання завдань та принципів кримінального провадження.

Підвищення зарплат медикам

Крім того, Верховна Рада доручила Кабінету міністрів встановити 300-відсоткову доплату до зарплати медиків, які беруть участь у ліквідації захворювання на коронавірусну інфекцію. За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 312 депутатів.

Водночас народні депутати не підтримали ухвалення в першому читанні зміни до держбюджету, однак погодилися направити його на повторне перше читання. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 мільярда гривень і збільшити витрати на 79,215 мільярда гривень.