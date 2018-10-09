Верховна Рада не відмовилася від прганення санкцій проти "112" і NewsOne

Народні депутати України у четвер, 18 жовтня, не підтримали пропозицію відмовитись від наміру запровадити санкції проти телеканалів "112" і NewsOne. За таку ініціативу членів фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Нестора Шуфрича проголосували лише 54 народних депутатів, тоді як потрібно було мінімум 226 голосів.

Тепер спікер Верховної Ради Андрій Парубій може підписати постанову про звернення до Ради національної безпеки і оборони з рекомендацією запровадити санкції проти "112" і NewsOne. Вона набере чинності з дня оприлюднення.

Вілкул і Шуфрич аргументували необхідність скасувати рішення про санкції тим, що під час розгляду цього питання буцімто були порушені Конституція і регламент парламенту, зокрема зафіксовані факти неперсонального голосування, а також були враховані зауваження окремих нардепів.

Як повідомлялось, Верховна Рада 4 жовтня запропонувала застосувати санкції до мовників "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", які зазначені в структурі власності телеканалу "112 Україна", та компанії "Новини 24 години", яка є здійснює мовлення під логотипом NewsOne. Їм хочуть анулювати дозволи на діяльність, заборонити використовувати радіочастотний ресурс України, розпоряджатись своїм майном та активами та запровадити проти них інші заходи.

Приводом для постанови Ради стала петиція про "Припинення антиукраїнської діяльності телеканалу "112 Україна" і NewsOne" на сайті парламенту. Вона набрала майже 26 тисяч голосів за 10 тисяч, мінімально необхідних для того, аби бути розглянутою парламентарями.

