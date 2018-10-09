 Верховна Рада не відмовилася від прагнення санкцій проти ″112″ і NewsOne | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Верховна Рада не відмовилася від прагнення санкцій проти "112" і NewsOne

Пропозиція відмовитись від санкцій проти телеканалів "112" і NewsOne не набрала необхідної кількості голосів у Верховній Раді. Тепер спікер парламенту звернеться з цього приводу до Ради нацбезпеки і оборони України.

Верховна Рада вирішила запровадити санкції проти NewOne та 112

Верховна Рада вирішила запровадити санкції проти NewOne та "112"

Народні депутати України у четвер, 18 жовтня, не підтримали пропозицію відмовитись від наміру запровадити санкції проти телеканалів "112" і NewsOne. За таку ініціативу членів фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Нестора Шуфрича проголосували лише 54 народних депутатів, тоді як потрібно було мінімум 226 голосів.

Тепер спікер Верховної Ради Андрій Парубій може підписати постанову про звернення до Ради національної безпеки і оборони з рекомендацією запровадити санкції проти "112" і NewsOne. Вона набере чинності з дня оприлюднення.

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Власник каналу NewsOne Володимир Мураєв передав його корпоративні права депутату "Опозиційного блоку" Тарасу Козаку. Екс-заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов розірвав договір про управління каналом. (05.10.2018)

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ уже критикує це рішення. (05.10.2018)

Вілкул і Шуфрич аргументували необхідність скасувати рішення про санкції тим, що під час розгляду цього питання буцімто були порушені Конституція і регламент парламенту, зокрема зафіксовані факти неперсонального голосування, а також були враховані зауваження окремих нардепів.

Як повідомлялось, Верховна Рада 4 жовтня запропонувала застосувати санкції до мовників "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", які зазначені в структурі власності телеканалу "112 Україна", та компанії "Новини 24 години", яка є здійснює мовлення під логотипом NewsOne. Їм хочуть анулювати дозволи на діяльність, заборонити використовувати радіочастотний ресурс України, розпоряджатись своїм майном та активами та запровадити проти них інші заходи.

Приводом для постанови Ради стала петиція про "Припинення антиукраїнської діяльності телеканалу "112 Україна" і NewsOne" на сайті парламенту. Вона набрала майже 26 тисяч голосів за 10 тисяч, мінімально необхідних для того, аби бути розглянутою парламентарями.

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