 Верховна Рада зобов′язала УПЦ МП зазначити в назві приналежність до РПЦ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Верховна Рада зобов'язала УПЦ МП зазначити в назві приналежність до РПЦ

Парламентарі підтримали закон, згідно з яким УПЦ МП зобов'язана в назві відображати належність до Російської православної церкви.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер, 20 грудня, ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ). Відповідний проект закону № 5309 про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій підтримали 240 народних депутатів, повідомляється на сайті українського парламенту.

У законі зазначається, що релігійна організація, що входить до структури релігійної організації з керівним центром у державі, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати належність до такої релігійної організації.

На розгляді у парламенті знаходиться ще один законопроект  № 4128 про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" стосується зміни релігійними громадами підлеглості. 

Як повідомив перед голосуванням спікер парламенту Андрій Парубій, про включення названих законопроектів у порядок денний Верховної Ради його попросив патріарх Філарет під час об'єднавчого собору 15 грудня, коли було проголошено Українську помісну православну церкву. За словами Парубія, які наводяться на сайті парламенту, ці законопроекти "необхідні для утвердження української церкви".

Нагадаємо, об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату  митрополита Епіфанія (Думенка).

Дивитись відео 02:37
Now live
02:37 хв

Перші обіцянки Епіфанія: жодних захоплень храмів і незалежність ПЦУ (18.12.2018)

DW.COM

Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя

Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП. (18.12.2018)  

Життя після об'єднавчого собору: як в Україні розбудовуватимуть нову церкву

Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти. (18.12.2018)  

Дві громади УПЦ МП перейшли до помісної церкви

До Православної церкви України перейшла громада митрополита Олександра (Драбинка) та ще одна парафія на Буковині, які раніше належали до УПЦ МП. (19.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Перші обіцянки Епіфанія: жодних захоплень храмів і незалежність ПЦУ (18.12.2018)  

Також за темою

EURO 2012 Polen und Ukraine Gastgeberstädte EM Fußball Europameisterschaft Kiew Kloster Flash-Galerie

Дві громади УПЦ МП перейшли до помісної церкви 19.12.2018

До Православної церкви України перейшла громада митрополита Олександра (Драбинка) та ще одна парафія на Буковині, які раніше належали до УПЦ МП.

Ukraine Metropolit Epiphanius

Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя 18.12.2018

Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП.

Перші обіцянки Епіфанія: жодних захоплень храмів і незалежність ПЦУ (18.12.2018) 18.12.2018

Що буде з храмами УПЦ Московського патріархату, як розбудовуватиметься нова українська церква та якими будуть її стосунки з Константинополем? DW зібрала обіцянки предстоятеля Епіфанія.

Реклама

Докладно

Стіна в одній з кімнат гуртожитку. Напис на плакаті: Пишаюсь бути ЛГБТ-мігрантом/мігранткою

Небезпечний притулок: як живуть ЛГБТ-біженці в Берліні

У Берліні є найбільший гуртожиток ЛГБТ-біженців у Німеччині. Третина мешканців – вихідці зі Східної Європи. Репортаж DW. 

Bildergalerie Öffentliche Verschwendung 2015 (AFP/Getty Images/S. Supinsky)

Мораторій на продаж землі: за і проти (відео)

Мораторій на продаж землі діє з 2002. Депутати замість того, щоб врегулювати ринок землі, щорічно продовжують мораторій. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  