Верховна Рада зобов'язала УПЦ МП зазначити в назві приналежність до РПЦ

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер, 20 грудня, ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ). Відповідний проект закону № 5309 про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій підтримали 240 народних депутатів, повідомляється на сайті українського парламенту.

У законі зазначається, що релігійна організація, що входить до структури релігійної організації з керівним центром у державі, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати належність до такої релігійної організації.

На розгляді у парламенті знаходиться ще один законопроект № 4128 про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" стосується зміни релігійними громадами підлеглості.

Як повідомив перед голосуванням спікер парламенту Андрій Парубій, про включення названих законопроектів у порядок денний Верховної Ради його попросив патріарх Філарет під час об'єднавчого собору 15 грудня, коли було проголошено Українську помісну православну церкву. За словами Парубія, які наводяться на сайті парламенту, ці законопроекти "необхідні для утвердження української церкви".

Нагадаємо, об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату митрополита Епіфанія (Думенка).