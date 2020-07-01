Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку

Верховна Рада України у п'ятницю, 3 липня, схвалила відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України. "За" проєкт постанови про його звільнення віддали голоси 286 народних депутатів, "проти" проголосувало 43 депутати, ще 11 утрималося. Постанову про звільнення Смолія напередодні подав до парламенту український президент Володимир Зеленський.

211 голосів "за" звільнення Смолія дали депутати від фракції "Слуга народу", 22 голоси - від фракції "Опозиційна платформа - За життя", 13 - від "Батьківщини", 17 - від депутатської групи "Партія "За майбутнє", 18 - від депутатської групи "Довіра", ще п'ять голосів "за" дали позафракційні депутати. "Проти" відставки Смолія проголосували депутстькі фракції "Європейська солідарність" та "Голос".

Під час свого виступу в парламенті Смолій знову наголосив, що його відставка пов'язана з політичним тиском на Нацбанк. "Протягом останнього року на нарадах за участю депутатів, представників уряду, президента неодноразово в сторону Нацбанку звучали заклики залити економіку грішми, скасувати Базельські принципи, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11 відсотків та курс 30 гривень, бо ці параметри закладені в держбюджет. Ці підстави змусили мене прийняти це рішення", - сказав він.

У Зеленського є кандидати на посаду голови НБУ

У президента України вже є кандидатури на посаду глави Нацбанку, які обговорюються, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"). "Кандидатури у президента є, він обговорює, він проводить консультації. З бізнесом банківським вчора говорив про вимоги до цієї людини - це вимоги до репутації, до професії - обов'язково має бути банкір, до порядності людини", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, 1 липня Яків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Верховна Рада призначила Смолія на посаду голови Нацбанку 15 березня 2018 року. До цього він був виконуючим обов'язки голови НБУ. Раніше Смолій обіймав посаду заступника голови НБУ, а також працював на керівних посадах в управлінні Національного банку в Тернопільській області, ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" і банку "Аваль".