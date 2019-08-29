Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади генпрокурора

Увечері четверга, 29 серпня, Верховна Рада проголосувала за відставку генерального прокурора України Юрія Луценка. За відставку Луценка віддали свої голоси 317 народних депутатів.

Під час своєї промови Луценко заявив, що йде з цієї посади "з гордістю". Він додав також, що розуміє, чому люди прагнуть його відставки. Люди, за його словами, очікують посадок вископосадовців. Але це, запевняє Луценко, - робота НАБУ, яке вже колишній генпрокурор назвав "імпотентним".

Юрій Луценко обіймав посаду генпрокурора з травня 2016 року.

Про свій намір звільнити Луценка з посади президента Володимир Зеленський оголосив ще 21 квітня, щойно стали відомі дані національного екзитполу на виборах глави держави. Тоді Зеленський зазначив, що "Луценко - це стара команда".

Під час своєї інавгураційної промови в парламенті в травні Зеленський звернувся до Ради з вимогою звільнити Луценка. А у червні президент вніс до Верховної Ради уже офіційне подання на надання згоди на звільнення генпрокурора, однак парламент відомвився його підтримати.

Луценко пообіцяв піти у відставку із початком роботи нової Верховної Ради.

Новим генеральним прокурором Зеленський пропонує призначити заступника глави офісу президента Руслана Рябошапку.

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