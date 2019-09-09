Верховна Рада засудила російські вибори в Криму

Верховна Рада затвердила заяву про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на анексованих Росією територіях України - в Автономній Республіці (АР) Крим та в місті Севастополі.

На засіданні парламенту в середу, 11 вересня, за відповідну постанову проголосували 325 народних депутатів. Представляючи проєкт заяви, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко звинуватив Росію у тому, що та "чинить незаконні дії, зокрема, проводить вибори" в анексованих українських регіонах у Криму, наводить його слова інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами голови комітету, заява не поверне Крим, але стане чітким доказом того, що національною ідеєю України є повернення окупованих територій.

Текст заяви поки що не оприлюднений на сайті ВР.

Як повідомлялося, раніше МЗС України різко засудило проведення 8 вересня місцевих російських виборів у Криму та Севастополі. Офіційний Київ назвав результати цих виборів на анексованому півострові "юридично нікчемними". Так само про невизнання результатів останнього голосування в Криму заявили в ЄС.