Верховна Рада закликала Іран провести незалежне й прозоре розслідуваня збиття літака МАУ

Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає країну визнати свою повну відповідальність. Відповідну заяву №2726 на засіданні парламенту у вівторок, 14 січня, підтримали 368 народних депутатів.

"Верховна Рада України наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ірану до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі", - наголошується у документі.

В українському парламенті зауважили, що збиття українського літака "привернуло увагу до наявних системних проблем в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ісламської Республіки Іран, які потребують ретельного вивчення та вирішення".

Верховна Рада також закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) своєчасно оцінювати ризики польотів цивільної авіації, щоб запобігати подібним трагедіям у майбутньому. Також Рада запропонувала всім міжнародним партнерам спільно розробити для цього політичні та технічні механізми.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули. Серед них були громадяни Ірану, України, Канади та інших держав.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше цього дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За його словами, український літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером. Як стверджує Хаджізаде, у оператора зенітного ракетного комплексу (ЗРК) було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.

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