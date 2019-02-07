Верховна Рада заборонила представникам РФ спостерігати за виборами в Україні

Верховна Рада України заборонила російським громадянам і запропонованим Росією особам бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні. За відповідний закон у четвер, 7 лютого, проголосували 232 народні депутати.

Ухвалений документ вносить зміни до законів "Про вибори президента України", "Про вибори народних депутатів України" та "Про місцеві вибори". Згідно з цими змінами, офіційним спостерігачем від іноземних держав і міжнародних організацій не може бути громадянин держави, яка визнана Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. Крім того, спостерігачем не зможе бути особа, яку було запропоновано державою-агресором або державою-окупантом.

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді 4 лютого. У пояснювальній записці до нього зазначено, що законопроект розроблено "з метою мінімізації ризиків і загроз втручання Російської Федерації у проведення виборів в Україні".

В ОБСЄ, яка спрямовує спостерігачів на вибори і членом якої є РФ, висловлюють занепокоєння цією ініціативою.

Раніше в четвер спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не проти допуску російських спостерігачів на українські вибори. "Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ - Ред.), щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів. В іншому випадку у людей можуть виникати питання щодо виборів", - наголосив він.

У відповідь в МЗС України запевнили, що місія ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною без спостерігачів із Росії.