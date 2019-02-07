 Верховна Рада заборонила представникам РФ спостерігати за виборами в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Верховна Рада заборонила представникам РФ спостерігати за виборами в Україні

Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє, щоб спостерігачами на виборах усіх рівнів в Україні були представники "держави-агресора".

Українські нардепи заборонили громадянам РФ спостерігати за виборами в Україні

Українські нардепи заборонили громадянам РФ спостерігати за виборами в Україні

Верховна Рада України заборонила російським громадянам і запропонованим Росією особам бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні. За відповідний закон у четвер, 7 лютого, проголосували 232 народні депутати.

Ухвалений документ вносить зміни до законів "Про вибори президента України", "Про вибори народних депутатів України" та "Про місцеві вибори". Згідно з цими змінами, офіційним спостерігачем від іноземних держав і міжнародних організацій не може бути громадянин держави, яка визнана Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. Крім того, спостерігачем не зможе бути особа, яку було запропоновано державою-агресором або державою-окупантом.

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Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер пояснив, що Україні варто "мати впевненість у своїх демократичних інститутах". У Києві планують заборонити громадянам РФ спостереження на виборах. (07.02.2019)

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді 4 лютого. У пояснювальній записці до нього зазначено, що законопроект розроблено "з метою мінімізації ризиків і загроз втручання Російської Федерації у проведення виборів в Україні".

В ОБСЄ, яка спрямовує спостерігачів на вибори і членом якої є РФ, висловлюють занепокоєння цією ініціативою.

Раніше в четвер спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не проти допуску російських спостерігачів на українські вибори. "Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ - Ред.), щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів. В іншому випадку у людей можуть виникати питання щодо виборів", - наголосив він.

У відповідь в МЗС України запевнили, що місія ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною без спостерігачів із Росії.

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