 Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні 2019 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні 2019 року

У 2019 році в Україні планується провести кілька масштабних багатонаціональних військових навчань, зокрема, "Сі Бриз-2019", "Репід Трайдент-2019" та "Воріер Вотчер-2019".

Військові навчання Репід Трайдент на Яворівському полігоні (фото з архіву)

Військові навчання "Репід Трайдент" на Яворівському полігоні (фото з архіву)

Верховна Рада України у вівторок, 26 лютого, дозволила допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2019 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Відповідний законопроект, внесений президентом України Петром Порошенком 19 лютого, підтримали 263 народні депутати.

Документом надається згода на допуск в Україну іноземних підрозділів для участі в шести навчаннях, два з яких є українсько-американськими, одне - українсько-британським, одне - українсько-румунським і ще два - багатонаціональними.

Багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил, серед яких  навчання "Сі Бриз-2019", "Репід Трайдент-2019", "Кленова арка-2019" та "Воріер Вотчер-2019" відбудуться в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (МЦМБ) у Яворівському районі Львівської області, а також у інших частинах і полігонах протягом року.

У багатонаціональних навчаннях візьмуть участь до 10 тисяч українських військовослужбовців, до 1500 американських та 1500 військових з інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру".

Дивитись відео 03:09

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)

DW.COM

У Польщі починаються масштабні навчання НАТО

Масштабні військові навчання НАТО під кодовою назвою Anakonda-2018 розпочинаються в Польщі. Маневри відбудуться на полігонах Польщі та країн Балтії, в міжнародному повітряному просторі і акваторії Балтійського моря. (07.11.2018)  

В Україні почались багатонаціональні авіанавчання "Чисте небо 2018"

У масштабних авіаційних навчаннях в Україні візьмуть участь військові з низки країн-членів НАТО, десятки літальних апаратів та зенітних ракетних комплексів. (08.10.2018)  

Найбільші навчання НАТО: до яких загроз готується Альянс?

НАТО проводить найбільші військові навчання з часів "холодної війни" - Trident Juncture-2018. У Норвегії Альянс відпрацьовує сценарій колективної оборони та готується протидіяти гібридним і кіберзагрозам. (25.10.2018)  

Аудіо й відео до теми

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)  

Також за темою

NATO-Manöver Rapid Trident

Рада дозволила участь іноземних солдатів у військових навчаннях в Україні 18.01.2018

Українські депутати схвалили допуск підрозділів збройних сил інших держав для участі у військових навчаннях на території України у 2018-му році.

Ukraine Aserbaidschanische Truppen

Україна готується прийняти міжнародні навчання Rapid Trident за участю НАТО 29.01.2018

Українські військові та їх колеги з країн-членів НАТО розпочали підготовку до військових маневрів Rapid Trident-2018. Президент України Порошенко вже санкціонував допуск іноземних військових.

Ukraine Parade zum Unabhängigkeitstag Rede Poroschenko

Порошенко підписав закон, який дозволить амністувати учасників АТО 02.09.2017

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про амністію у 2016 році". Згідно з ним, учасники АТО, яких засудили за нетяжкі злочини, зможуть вийти на волю.

Реклама

Докладно

MARUV перемогла на нацвідборі учасників Євробачення-2019, що пройде у Тель-Авіві

Харебін: Умови відбору на "Євробачення" слід змінити

Про особливості цьогорічного відбору в Україні DW розпитала співорганізатора "Євробачення-2017" Олександра Харебіна. 

default

Напівасоціація? Як Україна виконує угоду з ЄС

Урядовий звіт вказує на виконання лише близько половини поставлених на 2018 рік завдань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  