Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні 2019 року

Верховна Рада України у вівторок, 26 лютого, дозволила допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2019 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Відповідний законопроект, внесений президентом України Петром Порошенком 19 лютого, підтримали 263 народні депутати.

Документом надається згода на допуск в Україну іноземних підрозділів для участі в шести навчаннях, два з яких є українсько-американськими, одне - українсько-британським, одне - українсько-румунським і ще два - багатонаціональними.

Багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил, серед яких навчання "Сі Бриз-2019", "Репід Трайдент-2019", "Кленова арка-2019" та "Воріер Вотчер-2019" відбудуться в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (МЦМБ) у Яворівському районі Львівської області, а також у інших частинах і полігонах протягом року.

У багатонаціональних навчаннях візьмуть участь до 10 тисяч українських військовослужбовців, до 1500 американських та 1500 військових з інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру".