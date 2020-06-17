 Верховна Рада відхилила програму діяльності уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Новини

Верховна Рада відхилила програму діяльності уряду

Верховна Рада не підтримала програму діяльності уряду та відправила її на доопрацювання. Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд все одно за нею працюватиме, "незважаючи на її ухвалення чи не ухвалення".

Верховна Рада не підтримала програму діяльності Кабінету міністрів

Верховна Рада не підтримала програму діяльності Кабінету міністрів

У Верховній Раді України у четвер, 18 червня, не вистачило голосів, щоб схвалити програму діяльності уряду. За прийняття проєкту постанови № 3330 проголосували 207 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє агенція "Українські Новини".

За схвалення програми проголосували 176 депутатів фракції "Слуга народу", 6 депутатів депутатської групи "За майбутнє", 17 депутатів депутатської групи "Довіра" і 8 позафракційних депутатів.

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Що передбачає програма уряду

Допрацьована програма передбачала середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5 відсотків, фінансування сектора безпеки та оборони на рівні не менше 5 відсотків від запланованого обсягу ВВП, а також 10 відсотків валового внутрішнього продукту України має формувати IT-галузь.

За соціальним блоком уряд мав намір концентрувати увагу на щорічному перерахуванні пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів та спростити порядок призначення субсидій.

Програма також передбачала організацію освітнього процесу в новому навчальному році (2020/2021) в умовах пандемії COVID-19, створення містобудівного кадастру на державному рівні, встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40 відсотків від середньої зарплати за 2020 рік, а також запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року.

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Шмигаль: Уряд працюватиме за цією програмою попри її неухвалення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд все одно буде спиратися на програму діяльності Кабміну.

"Це документ (програма діяльності - Ред.), за яким працюватиме уряд, незважаючи на його ухвалення чи не ухвалення. Це наша програма і наш план дій", - цитує Шмигаля агенція "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що підстав для відставки уряду немає та наголосив, що уряд продовжить свою роботу з парламентом, незважаючи на відмову підтримати програму.

Нагадаємо, 4 червня парламент України не підтримав програму дій уряду і відправив її на доопрацювання.

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