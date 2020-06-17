Верховна Рада відхилила програму діяльності уряду

У Верховній Раді України у четвер, 18 червня, не вистачило голосів, щоб схвалити програму діяльності уряду. За прийняття проєкту постанови № 3330 проголосували 207 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє агенція "Українські Новини".

За схвалення програми проголосували 176 депутатів фракції "Слуга народу", 6 депутатів депутатської групи "За майбутнє", 17 депутатів депутатської групи "Довіра" і 8 позафракційних депутатів.

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Що передбачає програма уряду

Допрацьована програма передбачала середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5 відсотків, фінансування сектора безпеки та оборони на рівні не менше 5 відсотків від запланованого обсягу ВВП, а також 10 відсотків валового внутрішнього продукту України має формувати IT-галузь.

За соціальним блоком уряд мав намір концентрувати увагу на щорічному перерахуванні пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів та спростити порядок призначення субсидій.

Програма також передбачала організацію освітнього процесу в новому навчальному році (2020/2021) в умовах пандемії COVID-19, створення містобудівного кадастру на державному рівні, встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40 відсотків від середньої зарплати за 2020 рік, а також запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року.

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Шмигаль: Уряд працюватиме за цією програмою попри її неухвалення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд все одно буде спиратися на програму діяльності Кабміну.

"Це документ (програма діяльності - Ред.), за яким працюватиме уряд, незважаючи на його ухвалення чи не ухвалення. Це наша програма і наш план дій", - цитує Шмигаля агенція "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що підстав для відставки уряду немає та наголосив, що уряд продовжить свою роботу з парламентом, незважаючи на відмову підтримати програму.

Нагадаємо, 4 червня парламент України не підтримав програму дій уряду і відправив її на доопрацювання.

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