 Верховна Рада відправила на доопрацювання програму уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2020

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Новини

Верховна Рада відправила на доопрацювання програму уряду

Про таке рішення Верховну Раду попросив сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль (архівне фото) попросив депутатів відправити програму уряду на доопрацювання

Верховна Рада України під час засідання у четвер, 4 червня, на прохання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відправила на доопрацювання в Кабмін програму діяльності уряду. За відповідний проєкт постанови на засіданні в четвер проголосували 245 народних депутатів.

Як зазначив Шмигаль у виступі перед депутатами, після відправлення програми на доопрацювання "Кабінет Міністрів зможе внести оновлену програму дій, розроблену разом із парламентом, з усіма комітетами і після цього наш уряд чекатиме вашої підтримки нового документа", цитує інформагентство "Українські новини".

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На думку Шмигаля, важливий не час затвердження програми, а її зміст і якість, аби вона відповідала сьогоднішнім викликам, була професійно написана, і головне - виконувалася та давала результат, а не залишалася мріями на папері. Прем'єр також зазначив, що уряд підготував програму стимулювання економіки, передбачивши підтримку практично всіх секторів, але переважно малого і середнього бізнесу.

За словами Шмигаля, Кабмін упродовж останнього місяця спільно з комітетами Верховної Ради працював над новою програмою уряду, але до раніше поданого документа потрібно внести зміни, пов'язані з епідемією коронавірусної інфекції. Шмигаль запевнив, що уряд спочатку подавав програму у встановлені законодавством терміни, плануючи її доопрацювати.

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Прем'єр стверджує, що уряд вже має оновлений і доопрацьований документ з урахуванням пропозицій профільних комітетів, спрямований на подолання наслідків кризи, спричиненої поширенням коронавірусу.

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Нагадаємо, 2 квітня Кабмін затвердив програму діяльності, в якій серед пріоритетів роботи Шмигаль назвав подолання ризиків для українських громадян, а також відновлення економічного зростання. 13 квітня Кабмін вніс програму на схвалення Верховної Ради. Більшість парламентських комітетів рекомендували відправити програму уряду на доопрацювання. Згідно із законодавством, Верховна Рада не може розглядати питання про відповідальність Кабміну протягом року після схвалення програми діяльності уряду.

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