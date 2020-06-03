Верховна Рада відправила на доопрацювання програму уряду

Верховна Рада України під час засідання у четвер, 4 червня, на прохання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відправила на доопрацювання в Кабмін програму діяльності уряду. За відповідний проєкт постанови на засіданні в четвер проголосували 245 народних депутатів.

Як зазначив Шмигаль у виступі перед депутатами, після відправлення програми на доопрацювання "Кабінет Міністрів зможе внести оновлену програму дій, розроблену разом із парламентом, з усіма комітетами і після цього наш уряд чекатиме вашої підтримки нового документа", цитує інформагентство "Українські новини".

Читайте також: Шмигаль пообіцяв німецьким інвесторам покращення умов ведення бізнесу

На думку Шмигаля, важливий не час затвердження програми, а її зміст і якість, аби вона відповідала сьогоднішнім викликам, була професійно написана, і головне - виконувалася та давала результат, а не залишалася мріями на папері. Прем'єр також зазначив, що уряд підготував програму стимулювання економіки, передбачивши підтримку практично всіх секторів, але переважно малого і середнього бізнесу.

За словами Шмигаля, Кабмін упродовж останнього місяця спільно з комітетами Верховної Ради працював над новою програмою уряду, але до раніше поданого документа потрібно внести зміни, пов'язані з епідемією коронавірусної інфекції. Шмигаль запевнив, що уряд спочатку подавав програму у встановлені законодавством терміни, плануючи її доопрацювати.

Читайте також: Меркель та Шмигаль обговорили реформи в Україні та ситуацію на Донбасі

Прем'єр стверджує, що уряд вже має оновлений і доопрацьований документ з урахуванням пропозицій профільних комітетів, спрямований на подолання наслідків кризи, спричиненої поширенням коронавірусу.

Читайте також: Денис Шмигаль сподівається на протекцію й підтримку Берліна

Нагадаємо, 2 квітня Кабмін затвердив програму діяльності, в якій серед пріоритетів роботи Шмигаль назвав подолання ризиків для українських громадян, а також відновлення економічного зростання. 13 квітня Кабмін вніс програму на схвалення Верховної Ради. Більшість парламентських комітетів рекомендували відправити програму уряду на доопрацювання. Згідно із законодавством, Верховна Рада не може розглядати питання про відповідальність Кабміну протягом року після схвалення програми діяльності уряду.

Дивитись відео 01:35 Поділитись Зеленський про кадрові зміни: У світі стабільності теж немає (20.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3cWqg Зеленський про кадрові зміни: У світі стабільності теж немає (20.05.2020)