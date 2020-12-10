Венеціанська комісія: Ситуація в Україні вимагає реформування КСУ

В Україні виникла гостра необхідність у внесенні змін до Закону про Конституційний суд України (КСУ), у якому, зокрема, має бути чітко прописане визначення конфлікту інтересів, особливо для тих випадків, коли судді опинилися у полі зору антикорупційних органів. Про це йдеться у другому висновку Венеціанської комісії Ради Європи, який було підготовлено за запитом президента України Володимира Зеленського з проханням оцінити конституційну ситуацію, яка виникла після ухвалення КСУ 27 жовтня рішення про неконституційність деяких положень антикорупційного законодавства. Висновок Венеціанської комісії було оприлюднено у четвер, 10 грудня.

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Як треба змінити Закон про КСУ

Для того, щоб у майбутньому уникнути негативних наслідків від рішень КСУ, подібних до тих, які спричинило рішення щодо антикорупційного законодавства, експерти Венеціанської комісії радять удосконалити принципи функціонування суду, внісши поправки до Закону про КСУ. Зокрема, на їхню думку, варто звузити рамки рішень Конституційного суду лише до тих специфічних питань, які містяться у відповідних запитах на його адресу. Окрім того, "слід зобов’язати КСУ надавати конкретні обґрунтування для кожного положення законодавства, яке він визнає неконституційним".

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Дисциплінарна процедура щодо суддів КСУ повинна регулюватися законом про Конституційний суд. А можливість повернути справу на повторний розгляд КСУ має бути лише у тому випадку, коли встановлена кримінальна відповідальність судді, який ухвалював рішення, наприклад, за отримання хабаря, йдеться у висновку.

Суддів КСУ має відбирати спеціальний орган

Для того, щоб до КСУ потрапляли лише судді з найкращими "моральними та професійними якостями", у Венеціанській комісії радять створити спеціальний орган з відбору кандидатів, до якого увійшли б, "міжнародні експерти з прав людини та представники громадянського суспільства". Тільки після створення такого органу парламент та Рада суддів зможуть заповнити поточні вакантні посади в КСУ. "Тож створення такої системи є терміновим для того, щоб заповнити ці вакансії", - наголошує Венеціанська комісія. Щоб "деполітизувати склад Конституційного суду", судді за парламентською квотою мають обиратися кваліфікованою більшістю, вважають експерти.

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"У процесі реформування Конституційного суду з останнім слід належним чином консультуватися з усіх аспектів реформи. З огляду на особливу ситуацію, яка склалася в Україні, Конституційний суд повинен виявити стриманість, якщо внесені поправки будуть оскаржені перед судом", наголошується у висновку.

Нагадаємо, днем раніше Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо рішення КСУ про визнання неконституційними деяких положень антикорупційного законодавства. У висновоку зазначається, що це рішення не має чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та, ймовірно, приймалося під впливом конфлікту інтересів деяких суддів.