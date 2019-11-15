Венеціанська комісія: Делегація РФ може працювати в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не зобов'язана піддавати сумніву повноваження всієї делегації Росії через те, що до її складу входять депутати, обрані з врахуванням голосів громадян анексованого Криму. Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії РЄ, який був ухвалений в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання у Венеції. Хоча міжнародне право зобов'язує всі держави та міжнародні організації не визнавати анексії напряму чи опосередковано, це не накладає чіткого обов'язку на ПАРЄ відмовити у підтвердженні повноважень делегації країни, яка здійснює анексію, говориться у документі.

Цей висновок експерти Ради Європи підготували на запит регламентного комітету ПАРЄ, надісланого до Венеціанки у червні цього року. Запит було підготовлено після того, як депутати ПАРЄ під час літньої сесії підтримали повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи без продовження дії санкцій, які були накладені на РФ через анексію Криму. Тоді група депутатів з Великобританії та України заявила про намір оскаржити повноваження російської делегації за процедурним питанням. На їхню думку, делегація РФ не може бути легітимною, оскільки до її складу входять депутати російської Держдуми, які були обрані по загальнонаціональному виборчому округу, котрий включає в себе територію анексованого Росією Криму.

Вибори "не лікують" анексію

Анексія є незаконним актом, який порушує принципи невикористання сили, територіальної неподільності держави та невтручання у внутрішні справи іншої країни, наголошує Венеціанська комісія. Вона також нагадує про міжнародне зобов'язання держав жодним чином не визнавати анексію.

Проведення ж окупаційною владою загальнонаціональних виборів на анексовані території є "заходом, який йде врозріз з принципом міжнародного права". На думку експертів Ради Європи, такі вибори не можуть бути визнані "вільними та чесними, навіть якщо їхні результати становлять дійсне відображення думки виборців". Водночас у висновку Венеціанської комісії наголошується: "Організація виборів на анексованій території державою, що здійснює окупацію, не може "вилікувати" незаконність анексії".

Враховувати принцип пропорційності

Враховуючи всі ці обставини, зобов'язання ПАРЄ не визнавати анексію справді впливає на рішення про підтвердження повноважень національної делегації держави, яка здійснює анексію, визнає Венеціанська комісія. Проте експерти вважають, що при ухваленні рішення щодо ратифікації повноважень делегації варто враховувати, наскільки істотним є вплив голосів жителів окупованої території на остаточні результати виборів. Експерти РЄ пропонують при цьому керуватися "принципом пропорційності".

Перед початком зимової сесії ПАРЄ у січні кожна країна подає до секретаріату асамблеї список членів своєї національної делегації, повноваження якої мають бути підтверджені або оскаржені. Приводом для оскарження можуть слугувати суттєві підстави або процедурні питання. Після висновку Венеціанської комісії у січні 2020 року права російської делегації в ПАРЄ за процедурним питанням бути оскарженими вже не можуть.