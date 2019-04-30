 Венесуела: сутички у Каракасі та ″можливе″ військове втручання США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Венесуела: сутички у Каракасі та "можливе" військове втручання США

Під час виступів опозиції у Каракасі Національна гвардія застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Тим часом США та РФ звинуватили одне одного в втручанні в ситуації у Венесуелі.

Хуан Гуайдо в Каракасі

Хуан Гуайдо перед своїми прихильниками в Каракасі

У столиці Венесуели Каракасі в середу, 1 травня, знову виникли сутички між вірними соціалістичному уряду країни підрозділами силових структур та прибічниками тимчасового президента Хуана Гуайдо. Зокрема, бійці Національної гвардії застосували сльозогінний газ, коли прихильники Гуайдо намагалися перекрити швидкісну магісраль, повідомляє кореспондент AFP. Іінформації про жертв протистояння поки немає. Внаслідок сутичок 30 квітня у всій країні травми отримали понад 100 людей, правозахисники кажуть про близько 120 заарештованих. 

Тим часом сам Гуайдо, котрий напередодні оголосив початок "останньої фази" повалення режиму Ніколаса Мадуро, змінив тактику. 1 травня Гуайдо анонсував проведення у країні масових страйків. "Від завтра ми розпочинаємо поетапні страйки, аж до загального страйку", - сказав політик, виступаючи перед своїми прихильниками в Каракасі, цитує інформагенція dpa.

Крім того, Гуайдо закликав своїх прибічників не здаватися та триматися до кінця. "Якщо режим гадає, що ми вже досягли максимального тиску, то він помиляється", - запевнив опозиціонер.

DW.COM

Тимчасовий президент Венесуели заявив, що армія країни підтримує зміну влади, але наполягає, що процес проходить мирно. США заявили про повну підтримку опозиції. (30.04.2019)

Тимчасовий президент Венесуели закликав співгромадян 1 травня взяти участь у масовій акції протесту проти політики Ніколаса Мадуро. (20.04.2019)

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про вихід країни з Організації американських держав, а тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав військових виступити проти чинного режиму країни. (28.04.2019)

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро. (30.04.2019)

Під час протестів 30 квітня голова Венесуели Ніколас Мадуро був готовий улетіти в Гавану, але Росія відмовила його, заявив державний секретар США Майк Помпео. Мадуро та Москва назвали це брехнею. (01.05.2019)

У столиці Венесуели Каракасі спалахнули сутички між прибічниками опозиції та проурядовими силами. Кількість поранених вже перевищила півсотні. (01.05.2019)

Напередодні в Каракасі виникли масові сутички між прихильниками Гуайдо та силовиками. Гуайдо планував заручитися підтримкою військових та силовиків, щоб домогтися зміни влади в країні. Хоча на бік опозиції стала група військових, глава Венесуели Ніколас Мадуро того ж дня виступив із заявою про його підтримку військовим командуванням, а також оголосив про "поразку путчу".

Росія та США посварилися через Венесуелу

Тим часом Москва та Вашингтон звинуватили одне одного у втручанні в конфлікт у Венесуелі. Це відбулося під час проведеної 1 травня телефонній розмові між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавром та держсекретарем США Майком Помпео.

Керівник Державного департаменту США звинуватив Росію та Кубу, зокрема, в "дестабілізації" Венесуели внаслідок "втручання" у цю країну, як повідомили в прес-службі Держдепартаменту. Дії РФ щодо Венесуели так само шкодять і відносинам між Вашингтоном та Москвою, наголосили в американському дипломатичному відомстві.

Натомість Лавров закинув Вашингтону "деструктивний зовнішній вплив" на події в цій південноамериканській країні та "вкрай грубе" порушення міжнародного права, йдеться у повідомленні на сайті російського МЗС.

Перед телефонною розмовою Помпео заявив, що вважає "можливим" військове втручання США, якщо таке буде "необхідним", однак висловив сподівання на мирне розв'язання протистояння. Тим часом виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан в останню хвилину скасував триденну поїздку в Європу, аби краще узгоджувати свої дії щодо Венесуели із Білим домом, повідомили у Пентагоні.

Раніше Помпео заявив, що Мадуро планував втечу на Кубу 30 квітня, але Росія відмовила його від цього кроку. Мадуро та Москва назвали такі заяви Вашингтона брехливими.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Venezuela Juan Guaido vor der Airbase La Carlota in Caracas

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро 30.04.2019

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро.

USA l Mike Pompeo kündigt Maßnahmen für Venezuela an

Помпео: Мадуро хотів втекти на Кубу, але його зупинила Москва 01.05.2019

Під час протестів 30 квітня голова Венесуели Ніколас Мадуро був готовий улетіти в Гавану, але Росія відмовила його, заявив державний секретар США Майк Помпео. Мадуро та Москва назвали це брехнею.

Venezuela politische Krise Ausschreitungen in Caracas

Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі 01.05.2019

У столиці Венесуели Каракасі спалахнули сутички між прибічниками опозиції та проурядовими силами. Кількість поранених вже перевищила півсотні.

Реклама

Докладно

Міністр соціальної політики України Андрій Рева вже не вперше опиняється в центрі скандалу

Скандал навколо Андрія Реви

Уряду України закидають провал соціальної політики на Донбасі.  

Невчасна сплата комуналки коштуватиме щодня 0,01 відсотка від суми боргу

В Україні з 1 травня платитимуть пеню за несплату комуналки

Пеня за невчасну сплату комунальних послуг складає до 0,01 відсотка від суми боргу за кожен день прострочки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  