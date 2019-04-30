Венесуела: сутички у Каракасі та "можливе" військове втручання США

У столиці Венесуели Каракасі в середу, 1 травня, знову виникли сутички між вірними соціалістичному уряду країни підрозділами силових структур та прибічниками тимчасового президента Хуана Гуайдо. Зокрема, бійці Національної гвардії застосували сльозогінний газ, коли прихильники Гуайдо намагалися перекрити швидкісну магісраль, повідомляє кореспондент AFP. Іінформації про жертв протистояння поки немає. Внаслідок сутичок 30 квітня у всій країні травми отримали понад 100 людей, правозахисники кажуть про близько 120 заарештованих.

Тим часом сам Гуайдо, котрий напередодні оголосив початок "останньої фази" повалення режиму Ніколаса Мадуро, змінив тактику. 1 травня Гуайдо анонсував проведення у країні масових страйків. "Від завтра ми розпочинаємо поетапні страйки, аж до загального страйку", - сказав політик, виступаючи перед своїми прихильниками в Каракасі, цитує інформагенція dpa.

Крім того, Гуайдо закликав своїх прибічників не здаватися та триматися до кінця. "Якщо режим гадає, що ми вже досягли максимального тиску, то він помиляється", - запевнив опозиціонер.

Напередодні в Каракасі виникли масові сутички між прихильниками Гуайдо та силовиками. Гуайдо планував заручитися підтримкою військових та силовиків, щоб домогтися зміни влади в країні. Хоча на бік опозиції стала група військових, глава Венесуели Ніколас Мадуро того ж дня виступив із заявою про його підтримку військовим командуванням, а також оголосив про "поразку путчу".

Росія та США посварилися через Венесуелу

Тим часом Москва та Вашингтон звинуватили одне одного у втручанні в конфлікт у Венесуелі. Це відбулося під час проведеної 1 травня телефонній розмові між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавром та держсекретарем США Майком Помпео.

Керівник Державного департаменту США звинуватив Росію та Кубу, зокрема, в "дестабілізації" Венесуели внаслідок "втручання" у цю країну, як повідомили в прес-службі Держдепартаменту. Дії РФ щодо Венесуели так само шкодять і відносинам між Вашингтоном та Москвою, наголосили в американському дипломатичному відомстві.

Натомість Лавров закинув Вашингтону "деструктивний зовнішній вплив" на події в цій південноамериканській країні та "вкрай грубе" порушення міжнародного права, йдеться у повідомленні на сайті російського МЗС.

Перед телефонною розмовою Помпео заявив, що вважає "можливим" військове втручання США, якщо таке буде "необхідним", однак висловив сподівання на мирне розв'язання протистояння. Тим часом виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан в останню хвилину скасував триденну поїздку в Європу, аби краще узгоджувати свої дії щодо Венесуели із Білим домом, повідомили у Пентагоні.

Раніше Помпео заявив, що Мадуро планував втечу на Кубу 30 квітня, але Росія відмовила його від цього кроку. Мадуро та Москва назвали такі заяви Вашингтона брехливими.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.