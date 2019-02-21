Венесуела підтвердила закриття кордону з Карибськими островами

Венесуела повністю перекрила морський кордон з острівними автономіями Аруба, Бонайре та Кюрасао, які перебувають під юрисдикцією Нідерландів. Повітряний простір також закритий, повідомила в середу, 20 лютого, де-факто віце-глава Венесуели Делсі Родрігес.

Нагадаємо, що тимчасовий президент Хуан Гуайдо, котрого визнали США, ЄС та десятки країн, раніше анонсував проведення 23 лютого акцій протесту та закликав своїх прибічників допомогти доставити до Венесуели з Колумбії гуманітарний вантаж. Фактичний глава Венесуели Ніколас Мадуро, якого підтримує армія, виступає категорично проти допуску гуманітарної допомоги з США до Венесуели, побоюючись, що це буде використано як прикриття американської інтервенції.

Як повідомлялося, військові Венесуели 20 лютого отримали від уряду Мадуро наказ не випускати судна з морських портів країни. Заборона на вихід з портів триватиме до 24 лютого, зазначається в документі.

Острів Кюрасао мав стати одним з логістичних центрів постачання до Венесуели гуманітарної допомоги. Багато тонн допомоги вже накопичилися на кордоні між Колумбією та Венесуелою.