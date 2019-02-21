 Венесуела підтвердила закриття кордону з Карибськими островами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Венесуела підтвердила закриття кордону з Карибськими островами

Венесуельська влада підтвердила закриття кордону з нідерландськими островами у Карибському морі на тлі кризи навколо гуманітарної допомоги.

Венесуельські військові

Венесуельські військові

Венесуела повністю перекрила морський кордон з острівними автономіями Аруба, Бонайре та Кюрасао, які перебувають під юрисдикцією Нідерландів. Повітряний простір також закритий, повідомила в середу, 20 лютого, де-факто віце-глава Венесуели Делсі Родрігес.

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У Венесуелі триває криза навколо поставок гуманітарної допомоги із США. Венесуельська армія приведена в бойову готовність, перекриті кордони з Арубою, Бонайре та Кюрасао. (20.02.2019)

Глава Венесуели Ніколас Мадуро очікує на прибуття 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії, зокрема продовольства та медикаментів. (19.02.2019)

Нагадаємо, що тимчасовий президент Хуан Гуайдо, котрого визнали США, ЄС та десятки країн, раніше анонсував проведення 23 лютого акцій протесту та закликав своїх прибічників допомогти доставити до Венесуели з Колумбії гуманітарний вантаж. Фактичний глава Венесуели Ніколас Мадуро, якого підтримує армія, виступає категорично проти допуску гуманітарної допомоги з США до Венесуели, побоюючись, що це буде використано як прикриття американської інтервенції.

Як повідомлялося, військові Венесуели 20 лютого отримали від уряду Мадуро наказ не випускати судна з морських портів країни. Заборона на вихід з портів триватиме до 24 лютого, зазначається в документі.

Острів Кюрасао мав стати одним з логістичних центрів постачання до Венесуели гуманітарної допомоги. Багато тонн допомоги вже накопичилися на кордоні між Колумбією та Венесуелою.  

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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