 Венесуела може використовувати банк в РФ для обходу санкцій США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

Венесуела може використовувати банк в РФ для обходу санкцій США

Венесуельський держконцерн PDVSA просить спільні підприємства направляти виручку від продажу нафти на рахунок в "Газпормбанку", пише Reuters. У січні на концерн наклав санкції Вашингтон.

Видобуток нафти у Венесуелі

Видобуток нафти у Венесуелі (фото з архіву)

За інформацією агенції Reuters, венесуельський державний нафтовий концерн Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) відкрив рахунок в російському "Газпромбанку", щоб уникнути санкцій США. Концерн повідомляє своїм спільним підприємствам, що виручку від продажу нафти необхідно переказувати на рахунок в Росії, пише агенція в суботу, 9 лютого, з посиланням на неназваних співрозмовників.

Крім того, Reuters наводить цитати з листа віце-президента PDVSA з фінансових питань Фернандо де Кінталя. У документі, який датований 8 лютого, де Кінталь згадує "нові банківські інструкції щодо здійснення платежів". 

Натомість у "Газпромбанку" заявили, що венесуельський концерн відкрив свої рахунки у банку ще кілька років тому, і заперечили відкриття нових рахунків останнім часом. 

Нагадаємо, 28 січня міністерство фінансів США повідомило про запровадження санкцій щодо нафтового сектора Венесуели. Південноамериканська країна, як і раніше, може продавати нафту на світовому ринку, проте виручені кошти направляються на заблоковані рахунки, доступу до яких не буде, зокрема, у глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Венесуела є країною-членом ОПЕК і донедавна продавала понад 40 відсотків своєї нафти у США. Після того, як Вашингтон запровадив обмежувальні заходи, PDVSA вимагає від своїх іноземних партнерів вирішити, чи братимуть вони подальшу участь у спільних проектах. 

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, перемогу здобув чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро, котрий перебуває при владі з 2013 року. Опозиція бойкотувала вибори через недемократичність, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і ряд країн Латинської Америки.

23 січня - після інавгурації Мадуро - голова Національної асамблеї Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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