Венесуела може використовувати банк в РФ для обходу санкцій США

Венесуельський держконцерн PDVSA просить спільні підприємства направляти виручку від продажу нафти на рахунок в "Газпормбанку", пише Reuters. У січні на концерн наклав санкції Вашингтон.
За інформацією агенції Reuters, венесуельський державний нафтовий концерн Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) відкрив рахунок в російському "Газпромбанку", щоб уникнути санкцій США. Концерн повідомляє своїм спільним підприємствам, що виручку від продажу нафти необхідно переказувати на рахунок в Росії, пише агенція в суботу, 9 лютого, з посиланням на неназваних співрозмовників.
Крім того, Reuters наводить цитати з листа віце-президента PDVSA з фінансових питань Фернандо де Кінталя. У документі, який датований 8 лютого, де Кінталь згадує "нові банківські інструкції щодо здійснення платежів".
Натомість у "Газпромбанку" заявили, що венесуельський концерн відкрив свої рахунки у банку ще кілька років тому, і заперечили відкриття нових рахунків останнім часом.
Нагадаємо, 28 січня міністерство фінансів США повідомило про запровадження санкцій щодо нафтового сектора Венесуели. Південноамериканська країна, як і раніше, може продавати нафту на світовому ринку, проте виручені кошти направляються на заблоковані рахунки, доступу до яких не буде, зокрема, у глави Венесуели Ніколаса Мадуро.
Венесуела є країною-членом ОПЕК і донедавна продавала понад 40 відсотків своєї нафти у США. Після того, як Вашингтон запровадив обмежувальні заходи, PDVSA вимагає від своїх іноземних партнерів вирішити, чи братимуть вони подальшу участь у спільних проектах.
У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, перемогу здобув чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро, котрий перебуває при владі з 2013 року. Опозиція бойкотувала вибори через недемократичність, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і ряд країн Латинської Америки.
23 січня - після інавгурації Мадуро - голова Національної асамблеї Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.
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