Венесуела знову відкрила кордон з Колумбією

Венесуела знову відкриває окремі ділянки кордону з Колумбією в штаті Тачіра, повідомив глава держави Ніколас Мадуро в суботу, 8 червня, в своєму мікроблозі Twitter.

Завдяки відновленню пішохідного сполучення через кілька мостів з колумбійським містом Кукута тисячі жителів Венесуели зможуть працювати, відвідувати школу або здійснювати покупки в сусідній державі.

Кордон між Венесуелою і Колумбією був повністю закритий у лютому 2019 року, коли тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо спробував доставити в країну гуманітарні вантажі з-за кордону. Ніколас Мадуро назвав цю акцію спробою підготовки військового перевороту.

Нагадаємо, що від початку 2019 року в Венесуелі йде боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.