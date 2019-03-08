 Венесуела залишилася без електрики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

Венесуела залишилася без електрики

У столиці Венесуели, а також у багатьох штатах країни, сталося відключення електрики. Влада говорить про "саботаж" на найбільшій електростанції.

Каракас залишився без електрики

Каракас залишився без електрики

Масштабне відключення електрики сталося ввечері у четвер, 7 березня у Венесуелі, інформує Reuters. За повідомленнями місцевих ЗМІ та користувачів Twitter, без світла залишилася столиця Венесуели - Каракас, а також більшість із 23 штатів країни. Припинив роботу венесуельський міжнародний аеропорт Майкетія, знеструмлені кілька ліній метро. У столиці Венесуели також спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.

Уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро заявляє про "саботаж" на найбільшій гідроелектростанції країни, котра виробляє більшу частину енергії країни. "Електрична війна, оголошена та очолювана американським імперіалізмом проти нашого народу, завершиться перемогою", - написав Ніколас Мадуро в своєму Twitter.

Міністр енергетики Луїс Мотта пообіцяв, що проблеми з електрикою усунуть протягом трьох годин, проте цього не сталося. Жителі кількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

Аварії в сфері електроенергетики трапляються в Венесуелі дедалі частіше. Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії пов'язані зі зношеним обладнання та нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій.

Останніми місяцями у Венесуелі загострилася політична криза. У країні відбуваються масові протести опозиції і сутички  з поліцією. 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США, кілька держав Латинської Америки і низка європейських країн.

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