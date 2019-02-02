 Венесуела: високопоставлений генерал ВПС визнав Гуайдо президентом країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Венесуела: високопоставлений генерал ВПС визнав Гуайдо президентом країни

Генерал венесуельських військово-повітряних сил засудив "диктаторське" президентство Ніколаса Мадуро та визнав главою держави Хуана Гуайдо. У Каракасі мають відбутися акції прихильників та противників влади.

Голова опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Голова опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро частково втрачає підтримку з боку армії країни. Генерал військово-повітряних сил країни Франсіско Янес у відеозверненні, оприлюдненому у суботу, 2 лютого, оголосив, що визнає опозиційного лідера, главу Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо президентом країни. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро, який досі зберігає владу головним чином завдяки підтримці з боку військових, передає агенція AFP.

Генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес

Генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес

Янес, який стверджує, що відповідає за стратегічне планування венесуельських ВПС, оголосив свою позицію незадовго до запланованих мітингів противників і прихильників Мадуро. Хуан Гуайдо хоче провести у суботу "найбільший марш протесту в історії Венесуели і нашого континенту". Мітинг проти Мадуро має відбутися перед представництвом Європейського Союзу в Каракасі.

Одночасно Мадуро хоче провести масовий мітинг своїх прихильників, присвячений святкуванню 20-ї річниці "Боліварської революції". Ця демонстрація відбудеться в десяти кілометрах від маршу опозиції. Оглядачі не виключають можливість зіткнень.

Як повідомлялось, Хуан Гуайдо нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США першими із закордонних країн визнали його тимчасовим президентом країни. Низка європейських держав, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та Іспанію, поставили перед Ніколасом Мадуро ультиматум - якщо до 3 лютого він не заявить про проведення нових виборів, то ці європейські держави стануть на бік Гуайдо.

Жертвами протистоянь у Венесуелі, що тривають з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Гуайдо відкинув посередництво Мексики та Уругваю у вирішенні кризи у Венесуелі  

Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з військовими Венесуели

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з представниками венесуельських військових та силовиків. Він визнав, що потребує підтримки силового блоку для зміни влади в країні. (31.01.2019)  

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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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