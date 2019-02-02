Венесуела: високопоставлений генерал ВПС визнав Гуайдо президентом країни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро частково втрачає підтримку з боку армії країни. Генерал військово-повітряних сил країни Франсіско Янес у відеозверненні, оприлюдненому у суботу, 2 лютого, оголосив, що визнає опозиційного лідера, главу Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо президентом країни. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро, який досі зберігає владу головним чином завдяки підтримці з боку військових, передає агенція AFP.

Генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес

Янес, який стверджує, що відповідає за стратегічне планування венесуельських ВПС, оголосив свою позицію незадовго до запланованих мітингів противників і прихильників Мадуро. Хуан Гуайдо хоче провести у суботу "найбільший марш протесту в історії Венесуели і нашого континенту". Мітинг проти Мадуро має відбутися перед представництвом Європейського Союзу в Каракасі.

Одночасно Мадуро хоче провести масовий мітинг своїх прихильників, присвячений святкуванню 20-ї річниці "Боліварської революції". Ця демонстрація відбудеться в десяти кілометрах від маршу опозиції. Оглядачі не виключають можливість зіткнень.

Як повідомлялось, Хуан Гуайдо нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США першими із закордонних країн визнали його тимчасовим президентом країни. Низка європейських держав, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та Іспанію, поставили перед Ніколасом Мадуро ультиматум - якщо до 3 лютого він не заявить про проведення нових виборів, то ці європейські держави стануть на бік Гуайдо.

Жертвами протистоянь у Венесуелі, що тривають з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.