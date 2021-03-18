Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у середу, 7 квітня, підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, яких напередодні затримали за підозрою в отриманні хабаря для подальшої передачі суддям ОАСК.

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"Детективи (НАБУ) і прокурори (САП) затримали в порядку ст. 208 КПК України, як то кажуть, "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення, але вийшло "якось невдобно", - написала Венедіктова у соцмережі Facebook.

Під час обшуків у одного з підозрюваних адвокатів, "який є братом голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, під час проведення слідчих дій виявили і вилучили 80 тисяч доларів, 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень", повідомила генпрокурорка.

Крім того, за даними Національного антикорупційного агентства (НАБУ), у цього підозрюваного адвоката ще знайшли 100 шекелів, а також "предмети, зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК та його близького родича".

Як заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у своєму Telegram-каналі, "адвокати за 100 тисяч доларів обіцяли "вирішити" питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в ОАСК". Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, сам голова ОАСК Павло Вовк ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС). 11 серпня 2020 року НАБУ оголосило в розшук Вовка, його заступника Володимира Келеберду, суддів цього суду Олексія Огурцова, Ігоря Качуру і Ігоря Погрібніченка, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Миколу Сіроша та Сергія Остапця. Їх підозрювали в намірі захопити державну владу шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя (ВРП) та створенні штучних перешкод у їхній роботі.

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17 липня НАБУ повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, злочинна організація, до якої, як підозрюють, належав Вовк, ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети, де задокументовано епізоди протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Вовк усі обвинувачення на свою адресу відкидає.