 Венедіктова: Бути журналістом в Україні небезпечно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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Новини

Венедіктова: Бути журналістом в Україні небезпечно

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що бути журналістом в Україні небезпечно і цю ситуацію необхідно змінювати. Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактом перешкоджання діяльності журналістів.

Iryna Venedyktova Ukraine (picture-alliance/dpa/M. Marusenko)

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у суботу, 6 червня привітала журналістів із професійним святом і повідомила, що правоохоронці розслідують понад 400 кримінальних проваджень за фактом перешкоджання діяльності журналістів, а досудове розслідування завершено більш як за сотнею таких проваджень.

"Сьогодні - День журналіста. Чи безпечно в Україні бути журналістом? Мусимо визнати, що ні, і докорінно треба міняти цю ситуацію. Завдання правоохоронних органів - зробити так, щоб правда не коштувала життя", - завила вона у своєму відеозверненні, опублікованому на сайті Генпрокуратури України.

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Вона згадала про справи Шеремета і Бузини, й запевнила, що на злочини проти представників ЗМІ обов'язково буде оперативна реакція з боку правоохоронних органів.

"Кожен злочин проти представників ЗМІ має бути розкритий, а винні - покарані. Гонгадзе, Шеремет, Веремій, Сергієнко, Бузина - у кожному з цих вбивств ще не поставлено законну крапку", - заявила Венедіктова.

"Тим часом журналісти продовжують зазнавати перешкоджання професійній діяльності, тиску, отримувати погрози застосування насильства і піддаватися фізичній розправі. Журналістів переслідують за критику чи викриття, у них незаконно вилучають зібраний матеріал, відбирають техніку, б'ють. Всі ці факти неодмінно мають перевірятися органами правопорядку і на кожен з них має бути відповідна оперативна реація", - додала вона.   

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