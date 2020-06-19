 Велосипедна революція в європейських столицях (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2020

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Політика й суспільство

Велосипедна революція в європейських столицях (відео)

Кілька великих європейських міст - Париж, Берлін, Лондон, Рим та Берлін - під час локдауну наче побували у машині часу: вулиці цих міст були майже без автомобілів, а основним видом транспорту став велосипед.

Bildergalerie Fahrräder | Vor dem Weltfahrradtag am 3.6. (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

Епідемія коронавірусу спричинила несподіваний побічний ефект, давши потужний імпульс розвитку велоінфраструктури.Троє з чотирьох громадян великих європейських міст, згідно з опитуванням, хочуть, аби особливі умови, створені для велосипедистів через коронавірус, збереглися на постійній основі. До якого креативу вдалися Брюссель, Париж, Рим, Берлін та Лондон, аби бодай тимчасово реалізувати "зелену" мрію про велосипед як основний засіб пересування, дивіться у нашому сюжеті:

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Bildergalerie Fahrräder | Vor dem Weltfahrradtag am 3.6.

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Bildergalerie Fahrräder | Vor dem Weltfahrradtag am 3.6. (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

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