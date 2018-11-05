Велопрокат по-європейськи: чи вдалося Києву (відео)

Майже три місяці тому у Києві стартувала система прокату перших громадських велосипедів. DW вирішила перевірити, чи був пілотний проект вдалим для української столиці.
У перші дні після старту здавалося, що проект не приживеться. У мережі ледь не щодня з’являлися фото пошкоджених велосипедів. Хулігани ламали спиці, сидіння, відкручували дзвоник. А тут камера зафіксувала, як невідомі спершу ”скотили” велосипед по сходах, а потім втопили його у Дніпрі. Злочинцями виявилися підлітки. Такий велосипед коштує понад 500 євро, тож ремонт влітає в копієчку.
От уже майже два тижні у Львові діє перший в Україні муніципальний велопрокат. Організувала його німецька компанія Nextbike спільно зі Львівською міською радою. Дехто вже встиг обкатати нові велосипеди. (12.04.2016)
Громадський транспорт у Німеччині - серед найкращих у Європі. Яким чином він фінансується, аби залишатись ще й доступним? (17.05.2018)
При закупівлі вживаних трамваїв у Берліна львівські чиновники не врахували, що двері цього транспорту не зможуть відкритись на деяких львівських зупинках. Тепер слід або перебудовувати зупинки, або різати двері. (09.08.2018)