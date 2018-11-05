 Велопрокат по-європейськи: чи вдалося Києву (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.11.2018

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Політика й суспільство

Велопрокат по-європейськи: чи вдалося Києву (відео)

Майже три місяці тому у Києві стартувала система прокату перших громадських велосипедів. DW вирішила перевірити, чи був пілотний проект вдалим для української столиці.

Ініціатива Nextbike працює не лише в Києві, але і в інших великих містах України

Ініціатива Nextbike працює не лише в Києві, але і в інших великих містах України

У перші дні після старту здавалося, що проект не приживеться. У мережі ледь не щодня з’являлися фото пошкоджених велосипедів. Хулігани ламали спиці, сидіння, відкручували дзвоник. А тут камера зафіксувала, як невідомі спершу ”скотили” велосипед по сходах, а потім втопили його у Дніпрі. Злочинцями виявилися підлітки. Такий велосипед коштує понад 500 євро, тож ремонт влітає в копієчку. 

DW.COM

Система велопрокату в дії: як Львів пересідає на Nextbike

От уже майже два тижні у Львові діє перший в Україні муніципальний велопрокат. Організувала його німецька компанія Nextbike спільно зі Львівською міською радою. Дехто вже встиг обкатати нові велосипеди. (12.04.2016)  

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