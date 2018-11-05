Велопрокат по-європейськи: чи вдалося Києву (відео)

У перші дні після старту здавалося, що проект не приживеться. У мережі ледь не щодня з’являлися фото пошкоджених велосипедів. Хулігани ламали спиці, сидіння, відкручували дзвоник. А тут камера зафіксувала, як невідомі спершу ”скотили” велосипед по сходах, а потім втопили його у Дніпрі. Злочинцями виявилися підлітки. Такий велосипед коштує понад 500 євро, тож ремонт влітає в копієчку.