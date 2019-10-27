Веломаршрут уздовж колишньої "залізної завіси" (фотогалерея)

Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії

Едірне, Туреччина

Останньою історичною зупинкою на Iron Curtain Trail є місто Едірне у Туреччині, що біля кордону з Болгарією. Це місто, засноване ще римлянами, впродовж століть свого існування перебувало під владою різних держав. Звідси - лише кілька кілометрів до села Резово в Болгарії, де після довгого шляху можна нарешті скупатися в Чорному морі та відпочити.

Автор: Андреас Кірхгофф