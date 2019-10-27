Веломаршрут уздовж колишньої "залізної завіси" (фотогалерея)
"Залізна завіса" розділяла Європу майже півстоліття. Нині вздовж колишньої лінії цього кордону пролягає велосипедний маршрут Iron Curtain Trail. Вирушивши у таку подорож, занурюєшся в історію та культуру Європи.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Кіркенес, Норвегія
Велосипедний маршрут Iron Curtain Trail бере свій початок на крайній півночі Європи - поблизу норвезького містечка Кіркенес, звідти спочатку проходить уздовж норвезько-російського кордону, далі вздовж кордону між Фінляндією та Росією, балтійського узбережжя, потім через тепер уже об'єднану Німеччину, далі на південь аж до Чорного моря. Веломаршрут розроблено за кошти ЄС.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Санкт-Петербург, Росія
Першим великим містом на велосипедному маршруті є російський Санкт-Петербург, який з 1924 до 1991 року носив назву Ленінград. Ермітаж (на фото), який стоїть на березі річки Нева, є одним з найвідоміших художніх і культурно-історичних музеїв у світі та разом з історичним центром Санкт-Петербурга належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Таллінн, Естонія
Далі Iron Curtain Trail пролягає вздовж узбережжя Балтійського моря до Таллінна, столиці Естонії. Старий центр цього міста з його ратушею (на фото) також належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля ратуші була побудована на початку 15-го століття та є єдиною ратушею у готичному стилі, що збереглася на півночі Європи.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Рига, Латвія
Столиця Латвії Рига є найбільшим містом у балтійських країнах. Як і Естонія з Литвою, Латвія здобула свою незалежність з розпадом Радянського Союзу у 1991 році. Центр Риги належить до Світової спадщини ЮНЕСКО та знаменитий своїми будівлями, побудованими у стилі модерн. Пам'ятник Свободи (на фото) був зведений на початку 1930-х років на честь першої незалежності Латвії.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Гданськ, Польща
Оскільки велосипедний тур тягнеться вздовж Балтійського моря, на його шляху можна часто зануритися у прохолодну воду. Ключовим пунктом на відрізку шляху у Польщі є старе ганзейське місто Гданськ. Корабельні цього портового міста вважаються місцем народження руху незалежних профспілок "Солідарність" на початку 1980-х років. Цей рух зрештою став великим кроком на шляху до падіння "залізної завіси".
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Любек, Німеччина
Iron Curtain Trail проходить також через ганзейське місто Любек, у якому свого часу проходив кордон між Західною та Східною Німеччиною. Гольстинські ворота (на фото) є частиною міських укріплень, вони побудовані у пізньоготичному стилі та вважаються візитівкою Любека. З 1950 року у цій будівлі розташований музей історії міста.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Меморіал "Точка Альфа", Німеччина
На багатьох відрізках велосипедного маршруту вздовж колишнього кордону між двома таборами домінує природа. Але у меморіалі "Точка Альфа" на кордоні між німецькими федеральними землями Гессен та Тюрингія можна на власні очі пересвідчитися, що тут протистояли один одному два вороже налаштованих табори - країни Варшавського договору, з одного боку, та НАТО, з іншого.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Хеб, Чехія
Місто Хеб у Чехії з 30 тисячами мешканців, що неподалік від німецьких земель Баварія і Саксонія, є справжньою середньовічною перлиною. Перша згадка про це місто в історичних архівах зустрічається у 1061 році, тоді воно називалося Егер. Під час Тридцятирічної війни у 1634 році тут загинув видатний полководець Священної римської імперії Альбрехт фон Валленштейн.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Братислава, Словаччина
Наступною європейською столицею на шляху велосипедного маршруту є Братислава у Словаччині, що розташована неподалік від кордону з Австрією та Угорщиною. Найвизначнішою пам'яткою у цьому місті на Дунаї є Братиславський Град, у якому в 1992 році було підписано нинішню конституції Словаччини. Нині будівля слугує музеєм та державною резиденцією.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Шопрон, Угорщина
Угорське місто Шопрон, яке практично з усіх боків оточене територією Австрії, вважається одним з найстаріших в Угорщині. До пам'яток цього міста належать будівля ратуші (у центрі фото) та пожежна вежа (ліворуч на фото). 19 серпня 1989 року неподалік від цього міста відбувся "Пан'європейський пікнік", під час якого 661 громадянин НДР перетнув кордон з Австрією, вирвавшись на свободу.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Беласиця, Греція
Для колишнього депутата Європарламенту Міхаеля Крамера (Michael Cramer), який ініціював створення велосипедного маршруту вздовж кордону "залізної засіви", відрізок шляху через гору Беласиця у прикордонному регіоні між Болгарією та Грецією є одним з найбільш захоплюючих. Але, з іншого боку, тут доведеться долати важкі ділянки неасфальтованого шляху з крутими підйомами та спусками.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Едірне, Туреччина
Останньою історичною зупинкою на Iron Curtain Trail є місто Едірне у Туреччині, що біля кордону з Болгарією. Це місто, засноване ще римлянами, впродовж століть свого існування перебувало під владою різних держав. Звідси - лише кілька кілометрів до села Резово в Болгарії, де після довгого шляху можна нарешті скупатися в Чорному морі та відпочити.
Автор: Андреас Кірхгофф
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Кіркенес, Норвегія
Велосипедний маршрут Iron Curtain Trail бере свій початок на крайній півночі Європи - поблизу норвезького містечка Кіркенес, звідти спочатку проходить уздовж норвезько-російського кордону, далі вздовж кордону між Фінляндією та Росією, балтійського узбережжя, потім через тепер уже об'єднану Німеччину, далі на південь аж до Чорного моря. Веломаршрут розроблено за кошти ЄС.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Санкт-Петербург, Росія
Першим великим містом на велосипедному маршруті є російський Санкт-Петербург, який з 1924 до 1991 року носив назву Ленінград. Ермітаж (на фото), який стоїть на березі річки Нева, є одним з найвідоміших художніх і культурно-історичних музеїв у світі та разом з історичним центром Санкт-Петербурга належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Таллінн, Естонія
Далі Iron Curtain Trail пролягає вздовж узбережжя Балтійського моря до Таллінна, столиці Естонії. Старий центр цього міста з його ратушею (на фото) також належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля ратуші була побудована на початку 15-го століття та є єдиною ратушею у готичному стилі, що збереглася на півночі Європи.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Рига, Латвія
Столиця Латвії Рига є найбільшим містом у балтійських країнах. Як і Естонія з Литвою, Латвія здобула свою незалежність з розпадом Радянського Союзу у 1991 році. Центр Риги належить до Світової спадщини ЮНЕСКО та знаменитий своїми будівлями, побудованими у стилі модерн. Пам'ятник Свободи (на фото) був зведений на початку 1930-х років на честь першої незалежності Латвії.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Гданськ, Польща
Оскільки велосипедний тур тягнеться вздовж Балтійського моря, на його шляху можна часто зануритися у прохолодну воду. Ключовим пунктом на відрізку шляху у Польщі є старе ганзейське місто Гданськ. Корабельні цього портового міста вважаються місцем народження руху незалежних профспілок "Солідарність" на початку 1980-х років. Цей рух зрештою став великим кроком на шляху до падіння "залізної завіси".
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Любек, Німеччина
Iron Curtain Trail проходить також через ганзейське місто Любек, у якому свого часу проходив кордон між Західною та Східною Німеччиною. Гольстинські ворота (на фото) є частиною міських укріплень, вони побудовані у пізньоготичному стилі та вважаються візитівкою Любека. З 1950 року у цій будівлі розташований музей історії міста.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Меморіал "Точка Альфа", Німеччина
На багатьох відрізках велосипедного маршруту вздовж колишнього кордону між двома таборами домінує природа. Але у меморіалі "Точка Альфа" на кордоні між німецькими федеральними землями Гессен та Тюрингія можна на власні очі пересвідчитися, що тут протистояли один одному два вороже налаштованих табори - країни Варшавського договору, з одного боку, та НАТО, з іншого.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Хеб, Чехія
Місто Хеб у Чехії з 30 тисячами мешканців, що неподалік від німецьких земель Баварія і Саксонія, є справжньою середньовічною перлиною. Перша згадка про це місто в історичних архівах зустрічається у 1061 році, тоді воно називалося Егер. Під час Тридцятирічної війни у 1634 році тут загинув видатний полководець Священної римської імперії Альбрехт фон Валленштейн.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Братислава, Словаччина
Наступною європейською столицею на шляху велосипедного маршруту є Братислава у Словаччині, що розташована неподалік від кордону з Австрією та Угорщиною. Найвизначнішою пам'яткою у цьому місті на Дунаї є Братиславський Град, у якому в 1992 році було підписано нинішню конституції Словаччини. Нині будівля слугує музеєм та державною резиденцією.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Шопрон, Угорщина
Угорське місто Шопрон, яке практично з усіх боків оточене територією Австрії, вважається одним з найстаріших в Угорщині. До пам'яток цього міста належать будівля ратуші (у центрі фото) та пожежна вежа (ліворуч на фото). 19 серпня 1989 року неподалік від цього міста відбувся "Пан'європейський пікнік", під час якого 661 громадянин НДР перетнув кордон з Австрією, вирвавшись на свободу.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Беласиця, Греція
Для колишнього депутата Європарламенту Міхаеля Крамера (Michael Cramer), який ініціював створення велосипедного маршруту вздовж кордону "залізної засіви", відрізок шляху через гору Беласиця у прикордонному регіоні між Болгарією та Грецією є одним з найбільш захоплюючих. Але, з іншого боку, тут доведеться долати важкі ділянки неасфальтованого шляху з крутими підйомами та спусками.
Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Едірне, Туреччина
Останньою історичною зупинкою на Iron Curtain Trail є місто Едірне у Туреччині, що біля кордону з Болгарією. Це місто, засноване ще римлянами, впродовж століть свого існування перебувало під владою різних держав. Звідси - лише кілька кілометрів до села Резово в Болгарії, де після довгого шляху можна нарешті скупатися в Чорному морі та відпочити.
Автор: Андреас Кірхгофф
Дивіться також:
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Велосипедний туризм
Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC) - німецька громадська організація, яка налічує близько 160 тисяч членів. Щороку цей клуб проводить опитування, щоб визначити найпопулярніші багатоденні веломаршрути в країні. Згідно з даними ADFC, в 2016 році кількість мешканців Німеччини, які подорожують велосипедом зросла на 16 відсотків до 5,2 мільйонів чоловік.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Топ-10
Пропонуємо вашій увазі першу десятку найпопулярніших велосипедних маршрутів в Німеччині, яку опубліковано в березні 2017 року. Друге та четверте місце поділяють по 2 маршрути, тому у списку їх виявилось дванадцять. Зазначимо, що лідер рейтингу утримує перше місце вже тринадцятий рік поспіль. Партнером дослідження виступила фірма з прокату електричних велосипедів Travelbike.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
1. Ельбський маршрут
Ельбський маршрут - Elberadweg. Довжина: 1220 км. Починається на курорті Шпиндлерув-Млин в Чехії. Закінчується в німецькому місті Куксгафен, де Ельба впадає в Північне море. Пам'ятки і міста: Саксонська Швейцарія, Дрезден, Мейсен, Торгау, Віттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
2. Везерський маршрут
Везерський маршрут - Weserradweg. Довжина: 515 км. Починається в Нижній Саксонії в місті Ганноверш-Мюнден на місці злиття річок Верра і Фульда, які утворюють Везер. Веде до місця впадіння в Північне море близько Бремергафена і далі доходить до Куксгафена. Пам'ятки і міста: архітектурні пам'ятки везерского ренесансу, Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфаліка, Мінден, Бремен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
2. Рурський маршрут
Рурський маршрут - RuhrtalRadweg. Довжина: 230 км. Починається біля витоку річки Рур у місті Вінтерберг, проходить в Рурській області в землі Північний Рейн - Вестфалія і закінчується в Дуйсбурзі, де Рур впадає в Рейн. Пам'ятки і міста: промислові пам'ятники - шахта "Цольферайн" в Ессені та інші; Ізерлон, Дортмунд, Віттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
3. Рейнський маршрут
Рейнський маршрут - Rheinradweg. Довжина: близько 1230 км, з них Німеччиною - близько 980 км. Проходить через п'ять країн - від витоку в Швейцарських Альпах до гирла в Нідерландах. Пам'ятки і міста в Німеччині: замки на Середньому Рейні, скеля Лорелей, собори в Шпаєрі, Вормсі та Кельні; Майнц, Бінген, Карлсруе, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
4. Дунайський маршрут
Дунайський маршрут - Donauradweg. Довжина: 2850 км,з них Німеччиною - близько 600 км. Починається в німецькому місті Донауешінген в землі Баден-Вюртемберг, також проходить Баварією, закінчується в дельті Дунаю. Пам'ятки і міста в Німеччині: замок Зігмаринген, біосферний заповідник Швабський Альб; Донауверт, Інгольштадт, Регенсбург, Пасау.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
4. Балтійський маршрут
Балтійський маршрут - Ostseeküsten-Radweg, він же - Ганзейський маршрут. Довжина: 7980 км через дев`ять країн в Балтійському морі, Німеччиною - 1095 км. В Німеччині маршрут починається у Фленсбурзі на датському кордоні і веде до польського кордону - курорту Альбек на Узедомі.Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Вісмарі і Штральзунді, Рюген; Кіль, Травемюнде, Ґрайфсвальд.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
5. Майнський маршрут
Майнський маршрут - MainRadweg. Довжина: близько 600 км. Починається в баварському Бишофсгрюне біля витоку річки Вайсер-Майн - правою притокою Майна. Закінчується в Майнці, де ця річка впадає в Рейн. Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Байрейті, Бамберзі та Вюрцбурзі; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майні.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
6. Мозельський маршрут
Мозельський маршрут - Mosel-Radweg. Довжина: 239 км. Частина міжнародного маршруту Velo Tour Moselle. Починається на французькому кордоні в комуні Перль. Закінчується в Кобленці на місці впадіння Мозеля в Рейн. Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Трірі, виноробні села, замок в Кохемі; Бернкастель-Кус - батьківщина філософа Миколи Кузанського, Трабен-Трарбах.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
7. Боденський маршрут
Боденський маршрут - Bodensee-Radweg. Довжина: близько 260 кілометрів. Прокладений навколо Боденського озера Німеччиною, Швейцарією та Австрією. Починається і закінчується в Констанці. Пам'ятки і міста в Німеччині: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Унтерульдингені і на острові Райхенау, квітковий острів Майнау, численні пам'ятники бароко; Ліндау, Фрідріхсгафен, Мерсбург.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
8. Альтмюльский маршрут
Альтмюльський маршрут - Altmühltal-Radweg. Довжина: близько 250 км. Починається в баварському фахверковому місті Ротенбург-об-дер-Таубер. Закінчується у Кельгаймі, де річка Альтмюль впадає в Дунай. Пам'ятки і міста: природний парк Долина річки Альтмюль, Карлсґрабен - залишки каналу між системами Рейну і Дунаю часів Карла Великого, скелі "12 апостолів"; Тройхтлінген, Айхштетт.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
9. Баварський озерний маршрут
Баварський озерний маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Довжина: 418 км. Починається в Ліндау на Боденскому озері і закінчується у Шенай на Кеніґзее. Пам'ятки, міста і громади: замки Нойшванштайн і Хоеншвангау, церква Св. Варфоломія на Кеніґсзее, будинок-музей Кандинського і Мюнстер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кімзее, Траунштайн.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
10. Маршрут Одер-Нейсе
Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Довжина: 630 км. Починається біля витоку річки Ниса-Лужіцка (Нейсе) в Чехії. Закінчується в Альбеку на острові Узедом. Веде уздовж Нейсе, далі по Одеру вздовж польського кордону. Пам'ятки і міста: пам'ятник Всесвітньої спадщини - парк Бад-Мускау, Старе місто в Герліці; Циттау, Франкфурт-на-Одері.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Популярні регіони
За результатами опитування також були названі найпопулярніші регіони Німеччини для подорожі велосипедами. У першій п'ятірці опинилися Баварія (1), Мюнстерланд (2), Боденське озеро (3), узбережжя Балтійського моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурська область (4) і Північний Рейн - Вестфалія (5).
Автор: Максим Нелюбін, Євгенія Швіц
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Від смуги смерті до лінії життя
Майже чотири десятиліття залізна завіса проходила посеред Німеччини та Європи. Стіни, колючий дріт і сторожові вежі розділяли сім'ї та друзів. Те, що колись було розділеним, зараз об’єднує природа: Зелений пояс є першим загальнонімецьким проектом з охорони природи.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Сторожова вежа на балтійському пляжі
"BT11" в містечку Кюлюнгсборн, що неподалік від Ростока - це сторожова вежа часів НДР. У період між 1973 та 1989 роками прикордонники стежили звідти за так званими біженцями республіки, які прагнули морем втекти на Захід. Сторожова вежа нині є пам’яткою історії і однією з останніх подібних об’єктів, яких колись тут було понад 70.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Дикі гуси в Дархау
Через 25 років після падіння "залізної завіси" на колишньому кордоні між Сходом і Заходом місце, де проходила смуга смерті, стало благословенням для природи. Зелений пояс між Ельбою-Альтмарком і Вендландом магічним чином приваблює перелітних птахів. Великі зграї гусей, лебедей, качок і журавлів зупиняються тут на перепочинок під час осіннього перельоту на південь.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Річковий пейзаж Ельби
95 із загальної довжини Ельби в 1091 кілометр довго належали до закритої зони внутрішньонімецького кордону. Недалеко від села Ленцен вона є однією з останніх близьких до природи річок в Німеччині. З її перемінливим рівнем води, Ельба формує заплави і створює унікальний природний рай. Біосферний заповідник ЮНЕСКО " Річковий пейзаж Ельби" займає площу близько 375 тисяч гектарів.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Прикордонний пам’ятник Гетенслебен
Головним завданням НДРівської стіни був зрив спроб втечі власного населення. Це відрізняє її від інших прикордонних укріплень, які споруджувались для охорони кордону від загроз ззовні. У Гетенслебені можна побачити частини внутрішньонімецької прикордонної споруди в їхньому первісному стані, в тому числі стіни, сторожові башти і протитанкові перешкоди.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Велосипедні прогулянки Зеленим поясом
У північній частині регіону Гарцфорланд домінують пагорби. Тут велосипедистів запрошують проїхатись вздовж Зеленого поясу трасою довжиною в 70 кілометрів між Горнбургом та Ілзенбургом. Під час подорожі можна роздивитись фруктові плантації, поля та алеї каштанів, а також помилуватись незайманою природою і залишками колишніх прикордонних споруд.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Брокен
Розташована на колишньому внутрішньонімецькому кордоні, гора за часів розділеної Німеччини була недоступною для мешканців Сходу і Заходу і стала символом поділу країни. З падінням стіни Брокен знову опинився в географічному центрі Німеччини і став популярним місцем відпочинку туристів. Сюди можна дістатися пішки або спеціальним маршрутом залізниці.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Кільце пам’яті
Пам’ятник у Зорге, що неподалік від Вернігероде, представляє собою коло з мертвих дерев. Воно має діаметр 70 метрів. Як символ об'єднання двох німецьких держав дерева встановлені безпосередньо на колишній смузі смерті. За задумом художника Германа Пріґанна, стіна повинна повільно заростати рослинами і таким чином навіювати роздуми про тління й процвітання.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Біорозмаїття на прикордонні
Нині тільки прикордонний стовп нагадує про колишній внутрішньонімецький кордон у Вартенберзі біля Нордгаузена. У тіні залізної завіси на колишньому кордоні оселились рідкісні види тварин і рослин, яким загрожує вимирання, як, наприклад, чорні лелеки або орхідеї.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Прикордонний музей Айхсфельд
Починаючи від 1995 року, на колишньому КПП Дудерштадт-Ворбіс розмістився прикордонний музей. З 1973 по 1989 рік цим пунктом перетину між селами Герблінгероде на заходному боці й Тайстунген на східній стороні скористались майже шість мільйонів подорожуючих. На площі в тисячу квадратних метрів тут інформують про історію німецького поділу.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Гора мрій
За часів "залізної завіси" гора Штрауфхайн з розвалинами середньовічної фортеці на вершині опинилась у закритій зоні. Доступ до неї мали лише східнонімецькі прикордонники. Розвалини перетворили на сторожову вежу й пост для прослуховування. Лісові хащі ставали дедалі густішими, й поступово це місце перетворилось на "гору мрій". 3 грудня 1989 року гору знову відкрили для всіх.
Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
"Маленький Берлін"
У невеличкому селі Медларойт завершується наша подорож зеленим поясом Німеччини. Американці назвали це селище "Маленький Берлін", оскільки воно, як і старший брат - місто Берлін, - стало символом поділу Німеччини. Маленьке село до 1989 року розділяла бетонна стіна 700 метрів завдовжки та 3,4 метрів заввишки.
Автор: Лора Дірінґер, Катерина Каплюк
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