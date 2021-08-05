 Велогонщиця Старікова здобула для Украни срібну медаль у Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

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Новини

Велогонщиця Старікова здобула для Украни срібну медаль у Токіо

Українська велогонщиця Олена Старікова здобула срібну медаль в індивідуальному спринті на Олімпіаді в Токіо.

Олена Старікова

Олена Старікова

Українська велогонщиця Олена Старікова в неділю, 8 серпня, завоювала срібну медаль в індивідуальному спринті на Олімпійських іграх у Токіо.

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У півфіналі українська спортсменка зуміла впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте в боротьбі за золото поступилася в двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади.

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Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня до 8 серпня. Українська
команда здобула на них 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових.

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