 Великобританія і США вимагають від Китаю зберегти статус Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Новини

Великобританія і США вимагають від Китаю зберегти статус Гонконгу

Великобританія, США та інші країни вимагають від Китаю не ухвалювати закон, що дозволить Пекіну задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади.

У Пекіні почалася сесія Всекитайських зборів народних представників, на якій можуть обмежити автономію Гонконгу

У Пекіні почалася сесія Всекитайських зборів народних представників, на якій можуть обмежити автономію Гонконгу

Британський уряд закликав уряд Китаю до збереження особливого автономного статусу Гонконгу. "Ми уважно спостерігаємо за ситуацією та очікуємо, що Китай поважатиме права, свободи та значний ступінь автономії Гонконгу", - сказав у п'ятницю, 22 травня, речник британського уряду.

Приводом для цих слів стало заплановане ухвалення вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - нового закону щодо національної безпеки Гонконгу. В разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи колишньої британської колонії. Це питання включене до порядку денного сесії ВЗНП, яка розпочалася 22 травня і триватиме до наступного четверга.

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Спільну заяву з цього приводу зробили також міністри закордонних справ Великобританії, Канади і Австралії, в якій ініціативу Пекіна називають приводом для великого занепокоєння. "Ухвалення такого закону від імені Гонконгу без прямого залучення народу, законодавчої та судової влади поховає принцип "одна країна - дві системи", який гарантує Гонконгу високий ступінь автономії", - зазначається у заяві, цитує агентство новин dpa.

Відповідну заяву від імені ЄС із закликом до Пекіна поважати автономний статус Гонконгу зробив і верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Помпео засуджує Китай

Із заявою засудження виступив і державний секретар США Майк Помпео, який назва цю ініціативу Пекіна серйозним ударом по автономії Гонконгу. Тому Вашингон закликає китайську владу переглянути своє рішення і поважати свободи Гонконгу, які дозволяють США підтримувати своє особливе ставлення до нього.

Раніше повідомлялося, що США можуть переглянути свою оцінку незалежності цього спеціального адміністративного району від Китаю, яка давала Гонконгу спеціальні торговельні привілеї. Помпео навіть відклав публікацію своєї щорічної доповіді щодо Гонконгу для Конгресу США, бо зараз, за його словами, важко оцінити ступінь його незалежності від КНР.

КНР проти "підривної діяльності"

Формально новий закон спрямований проти підривної діяльності та іноземного втручання. Він дозволить Пекіну в обхід парламенту Гонконгу задіювати в автономному регіоні свої безпекові структури.

Прем'єр Державної ради КНР Лі Кецян під час виступу на відкритті сесії ВЗНП заявив, що Пекін прагне створити "стабільні правові системи та механізми правозастосування для захисту національної безпеки у Гонконгу".

Нагадаємо, у Гонконгу з минулого року тривають масові протести проти посилення впливу Пекіна. Виступи поновилися цієї весни.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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