Великобританія і США вимагають від Китаю зберегти статус Гонконгу

Британський уряд закликав уряд Китаю до збереження особливого автономного статусу Гонконгу. "Ми уважно спостерігаємо за ситуацією та очікуємо, що Китай поважатиме права, свободи та значний ступінь автономії Гонконгу", - сказав у п'ятницю, 22 травня, речник британського уряду.

Приводом для цих слів стало заплановане ухвалення вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - нового закону щодо національної безпеки Гонконгу. В разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи колишньої британської колонії. Це питання включене до порядку денного сесії ВЗНП, яка розпочалася 22 травня і триватиме до наступного четверга.

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Спільну заяву з цього приводу зробили також міністри закордонних справ Великобританії, Канади і Австралії, в якій ініціативу Пекіна називають приводом для великого занепокоєння. "Ухвалення такого закону від імені Гонконгу без прямого залучення народу, законодавчої та судової влади поховає принцип "одна країна - дві системи", який гарантує Гонконгу високий ступінь автономії", - зазначається у заяві, цитує агентство новин dpa.

Відповідну заяву від імені ЄС із закликом до Пекіна поважати автономний статус Гонконгу зробив і верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Помпео засуджує Китай

Із заявою засудження виступив і державний секретар США Майк Помпео, який назва цю ініціативу Пекіна серйозним ударом по автономії Гонконгу. Тому Вашингон закликає китайську владу переглянути своє рішення і поважати свободи Гонконгу, які дозволяють США підтримувати своє особливе ставлення до нього.

Раніше повідомлялося, що США можуть переглянути свою оцінку незалежності цього спеціального адміністративного району від Китаю, яка давала Гонконгу спеціальні торговельні привілеї. Помпео навіть відклав публікацію своєї щорічної доповіді щодо Гонконгу для Конгресу США, бо зараз, за його словами, важко оцінити ступінь його незалежності від КНР.

КНР проти "підривної діяльності"

Формально новий закон спрямований проти підривної діяльності та іноземного втручання. Він дозволить Пекіну в обхід парламенту Гонконгу задіювати в автономному регіоні свої безпекові структури.

Прем'єр Державної ради КНР Лі Кецян під час виступу на відкритті сесії ВЗНП заявив, що Пекін прагне створити "стабільні правові системи та механізми правозастосування для захисту національної безпеки у Гонконгу".

Нагадаємо, у Гонконгу з минулого року тривають масові протести проти посилення впливу Пекіна. Виступи поновилися цієї весни.