 Великобританія хоче залучити США до безпекової місії в Ормузькій протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Великобританія хоче залучити США до безпекової місії в Ормузькій протоці

Лондон прагне, аби Вашингтон приєднався до європейської місії для безпечного проходу кораблів Ормузькою протокою. У німецькому уряді немає єдності щодо приєднання до цієї ініціативи.

Іранські військові в Ормузькій протоці

Іранські військові в Ормузькій протоці

Великобританія хоче залучити США до місії із забезпечення безпечного проходу кораблів Ормузькою протокою. Про це в понеділок, 29 липня, повідомило британське МЗС у відповідь на запит агенції новин dpa. У міністерстві зазначили, що найкращим варіантом стала б "очолювана європейцями військова операція за підтримки США". При цьому в МЗС наголосили, що залучення США не має на меті ескалацію напруженості з Іраном.

Поки у міністерстві не змогли пояснити, як конкретно має виглядати ця місія. Розглядаються варіанти від спостережної місії до супроводу нафтових танкерів військовими кораблями для більш безпечного переходу Ормузької протоки.

Раніше Лондон заявив про намір створити місію для гарантування безпеки в Ормузькій протоці. Цю ініціативу вже підтримали Франція, Італія та Данія. Тим часом в німецькому уряді поки немає єдності щодо приєднання до місії. Проти цього виступають соціал-демократи, які вважають, що такі дії призведуть до ескалації конфлікту з Іраном.

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19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. У портовому управлінні країни стверджують, що британський танкер зіштовхнувся з іранським рибальським судном і проігнорував сигнали його екіпажу. Також, за цими даними, танкер не перевозив жодного вантажу. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для захисту мореплавства. На думку Тегерана, створення такої місії європейськими державами було б "ворожим сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напруженість".

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