Великобританія: у справі щодо 39 загиблих мігрантів арештували ще двох осіб

Поліція Великобританії заарештувала ще двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів, тіла яких нещодавно виявили в причепі вантажівки. Згідно з даними правоохоронців, у п'ятницю, 25 жовтня, заарештували 38-річного чоловік та жінку аналогічного віку. Заарештовані походять з міста Воррінгтон, повідомляє інформагенція AP.

Їх звинувачують у ненавмисному вбивстві в 39 випадках та торгівлі людьми. Затриманий раніше 25-річний водій вантажівки, якого також звинувачують у вбивстві, так само перебуває під вартою, йдеться в повідомленні поліції. Рішення про подовження строку його перебування під вартою ухвалили напередодні, додали в поліції. Таким чином, у цій справі взято під варту три людини.

Трейлер прибув з Бельгії

Повідомляється, що трейлер, де було виявлено 39 тіл загиблих, відправився з бельгійського порту Зебрюгге й у ніч на 23 жовтня прибув у британський порт Пурфліт. Керівник бельгійського порту в Зебрюгге розповів журналістам телеканалу VRT, що "вкрай малоймовірно", що ці люди могли потрапити в трейлер на території Бельгії, передає dpa.

За його словами, такі холодильні контейнери прибувають до Бельгії вже повністю опечатаними, тож працівники порту перевіряють їх на герметичність. Крім того, за трейлером та водієм у порту ведеться постійне відеоспостереження.

Громадянка В'єтнаму серед загиблих?

Раніше в поліції вважали, що всі загиблі - 31 чоловік та вісім жінок - були громадянами Китаю. У цій справі з британською поліцією співпрацює МЗС КНР.

Проте 25 жовтня стало відомо про підозри, що серед загиблих могла бути й одна громадянка В'єтнаму. З'явилася інформація, що одна з громадянок В'єтнаму написала текстове повідомлення своїй матері, що їй немає чим дихати. Інформацію про це поширила в'єтнамська правозахисна мережа Human Rights Space. Зараз ці дані перевіряються, передає Reuters.

Тим часом фахівці розпочали розтин виявлених у вантажівці тіл. Перші одинадцять тіл доставили до лікарні напередодні. Не виключено, що причина смерті виявлених мігрантів - переохолодження, однак це ще мають підтвердили лікарі. Експерти припускають, що розслідування цієї справи триватиме доволі довго.