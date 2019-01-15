Великобританія: у пошуках "Плану Б" Терези Мей

Сподівання на те, що британська прем'єрка Тереза Мей у понеділок, 21 січня, представить у парламенті якісь нові пропозиції у своєму "Плані Б" щодо виходу Великобританії з ЄС, навряд чи виправдані. "Двері до її кабінету відчинені, але голова її закрита", - резюмувала депутатка від Лейбористської партії Гілари Бенн після зустрічі із Мей.

Після руйнівної поразки під час голосування за її угоду в парламенті минулого тижня Мей заявила про готовність до надпартійного діалогу - у тому числі й із представниками опозиції. Тепер же прийшов час до компромісів та презентації "Плану Б".

Однак простягнута рука до іншого політичного табору була радше порожнім жестом. Мей і надалі відмовляється змінювати будь-що принципове в угоді щодо Brexit. "М'який" Brexit - також для неї не варіант.

"План Б" - це той же "План А"

Натомість Тереза Мей і надалі намагатиметься приглушити критиків у власному політичному таборі - серед тієї частини консерваторів, яка вимагає виходу Великобританії з ЄС, та серед депутатів від північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) - та запобігти розколу своєї партії.

Найвірогідніше, що вона зробить ставку на додаткові переговори з ЄС, аби запобігти встановленню прикордонного контролю між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) - це так званий "бекстоп". Поки що Євросоюз її не підганяє. Не зовсім зрозуміло, що думають про це прихильники жорсткого Brexit.

Окрема угода з Ірландією?

Усе це нагадує ходіння по колу, виходом із якого, як повідомляє британська преса, могла би бути ідея вирішення проблеми кордону через укладання окремої угоди з Ірландією. Однак і тут не все так просто: питання в тому, чи може Республіка Ірландія як член ЄС укладати сепаратну угоду із Великобританією. І як тоді функціонуватиме подібний англо-ірландський митний союз?

Дивитись відео 00:58 Now live 00:58 хв Поділитись Brexit: емоції провалу (16.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BdCQ Brexit: емоції провалу (16.01.2019)

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні уже дав зрозуміти, що не готовий до подібного кроку. Його уряд, з словами Ковні, повністю підтримуватиме угоду Лондона і Брюсселя щодо Brexit, "аж до узгодженого бекстопу". Речник британського уряду в неділю також спростував повідомлення про окрему угоду, мовляв, подібні пропозиції йому не знайомі. При цьому за кілька годин до цього міністр міжнародної торгівлі Великобританії Ліам Фокс в ефірі BBC говорив як раз-таки про "альтернативний механізм", який міг би запобігти встановленню прикордонного контролю з Ірландією.

У Кабміні Терези Мей хаос панує і надалі. Деякі міністри виступають із цілком взаємовиключними заявами. Ліам Фокс застеріг європейських партнерів від спроб "викрасти Brexit". Інші, такі як міністерка праці й пенсійного забезпечення Ембер Радд, шукають компромісів та сподіваються на м'якіший варіант. Не припиняються й постійні погрози відставки з боку міністрів.При цьому Мей уже втратила з десяток міністрів та чільних підлеглих.

Парламент бунтує

Помірковані консерватори, такі як Домінік Грів, стривожені тим, що роз'єднаність у лавах обох провідних партій штовхає країну до неупорядкованого Brexit. Грів намагається запобігти цьому завдяки надпартійній ініціативі з голосування. Натомість речник лейбористів із питань Brexit Кір Стармер досі закликає до проведення другого референдуму. Деякі депутати, тим часом, намагаються взяти контроль над порядком денним, хоча зазвичай його у парламенті визначає уряд.

Правила британської Палати громад спираються на традиції та є досить чіткими. Саме тому уряд Мей дуже незадоволений поведінкою спікера парламенту Джона Беркоу, який дозволяє виносити на голосування пропозиції від окремих депутатів. В уряді вважають це порушенням звичної практики.

Після голосування щодо угоди Великобританії з ЄС заклики спікера британського парламенту до порядку знають тепер у цілому світі

Окрім ініціативи із запобігання неупорядкованому Brexit, існують і пропозиції щодо відтермінування дати виходу з ЄС або ж проведення другого референдуму, а також щодо створення митного союзу, "норвезького" рішення та інші - усе це спроби "намацати" місця, які могла би підтримати парламентська більшість.

Усе можливо: Тереза Мей ще може отримати другий шанс на підтримку угоди з ЄС у її власних рядах, або ж парламентська більшість остаточно її поховає. Тож і варіантів подальшого розвитку подій залишається кілька: нові вибори, другий референдум, зміна дати виходу з ЄС, м'який Brexit або ж узагалі жодного Brexit.