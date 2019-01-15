 Великобританія: у пошуках ″Плану Б″ Терези Мей | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.01.2019

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Європа

Великобританія: у пошуках "Плану Б" Терези Мей

Ті самі граблі: британська прем'єрка Тереза Мей знову шукає підтримки більшості для своєї угоди з ЄС, відмовляючись вносити до неї принципові зміни. Тоді як у британському Кабміні й парламенті панує справжній хаос.

Британська прем'єрка Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей наполягає на своєму баченні угоди щодо Brexit

Сподівання на те, що британська прем'єрка Тереза Мей у понеділок, 21 січня, представить у парламенті якісь нові пропозиції у своєму "Плані Б" щодо виходу Великобританії з ЄС, навряд чи виправдані. "Двері до її кабінету відчинені, але голова її закрита", - резюмувала депутатка від Лейбористської партії Гілари Бенн після зустрічі із Мей.

Після руйнівної поразки під час голосування за її угоду в парламенті минулого тижня Мей заявила про готовність до надпартійного діалогу - у тому числі й із представниками опозиції. Тепер же прийшов час до компромісів та презентації "Плану Б".

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Прем'єрка Великобританії Тереза Мей зберегла свою посаду. За недовіру уряду висловились лише 306 депутатів Палати громад, уряд підтримали 325 парламентарів. (16.01.2019)

Палата громад Сполученого Королівства відкинула угоду Терези Мей. Що буде далі і які шляхи виходу із кризи - про це в огляді DW. (16.01.2019)

Тереза Мей заслугувала поразку в парламенті й сама несе за неї провину. Brexit набув надзвичайної руйнівної сили. Як би не завершилася британська драма, вона залишить по собі шкоду, вважає Барбара Везель. (16.01.2019)

Однак простягнута рука до іншого політичного табору була радше порожнім жестом. Мей і надалі відмовляється змінювати будь-що принципове в угоді щодо Brexit. "М'який" Brexit - також для неї не варіант.

"План Б" - це той же "План А"

Натомість Тереза Мей і надалі намагатиметься приглушити критиків у власному політичному таборі - серед тієї частини консерваторів, яка вимагає виходу Великобританії з ЄС, та серед депутатів від північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) - та запобігти розколу своєї партії.

Найвірогідніше, що вона зробить ставку на додаткові переговори з ЄС, аби запобігти встановленню прикордонного контролю між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) - це так званий "бекстоп". Поки що Євросоюз її не підганяє. Не зовсім зрозуміло, що думають про це прихильники жорсткого Brexit.

Окрема угода з Ірландією?

Усе це нагадує ходіння по колу, виходом із якого, як повідомляє британська преса, могла би бути ідея вирішення проблеми кордону через укладання окремої угоди з Ірландією. Однак і тут не все так просто: питання в тому, чи може Республіка Ірландія як член ЄС укладати сепаратну угоду із Великобританією. І як тоді функціонуватиме подібний англо-ірландський митний союз?

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Brexit: емоції провалу (16.01.2019)

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні уже дав зрозуміти, що не готовий до подібного кроку. Його уряд, з словами Ковні, повністю підтримуватиме угоду Лондона і Брюсселя щодо Brexit, "аж до узгодженого бекстопу". Речник британського уряду в неділю також спростував повідомлення про окрему угоду, мовляв, подібні пропозиції йому не знайомі. При цьому за кілька годин до цього міністр міжнародної торгівлі Великобританії Ліам Фокс в ефірі BBC говорив як раз-таки про "альтернативний механізм", який міг би запобігти встановленню прикордонного контролю з Ірландією.

У Кабміні Терези Мей хаос панує і надалі. Деякі міністри виступають із цілком взаємовиключними заявами. Ліам Фокс застеріг європейських партнерів від спроб "викрасти Brexit". Інші, такі як міністерка праці й пенсійного забезпечення Ембер Радд, шукають компромісів та сподіваються на м'якіший варіант. Не припиняються й постійні погрози відставки з боку міністрів.При цьому Мей уже втратила з десяток міністрів та чільних підлеглих.

Парламент бунтує

Помірковані консерватори, такі як Домінік Грів, стривожені тим, що роз'єднаність у лавах обох провідних партій штовхає країну до неупорядкованого Brexit. Грів намагається запобігти цьому завдяки надпартійній ініціативі з голосування. Натомість речник лейбористів із питань Brexit Кір Стармер досі закликає до проведення другого референдуму. Деякі депутати, тим часом, намагаються взяти контроль над порядком денним, хоча зазвичай його у парламенті визначає уряд.

Правила британської Палати громад спираються на традиції та є досить чіткими. Саме тому уряд Мей дуже незадоволений поведінкою спікера парламенту Джона Беркоу, який дозволяє виносити на голосування пропозиції від окремих депутатів. В уряді вважають це порушенням звичної практики.

Заклики спікера до порядку знають тепер у цілому світі

Після голосування щодо угоди Великобританії з ЄС заклики спікера британського парламенту до порядку знають тепер у цілому світі

Окрім ініціативи із запобігання неупорядкованому Brexit, існують і пропозиції щодо відтермінування дати виходу з ЄС або ж проведення другого референдуму, а також щодо створення митного союзу, "норвезького" рішення та інші - усе це спроби "намацати" місця, які могла би підтримати парламентська більшість.

Усе можливо: Тереза Мей ще може отримати другий шанс на підтримку угоди з ЄС у її власних рядах, або ж парламентська більшість остаточно її поховає. Тож і варіантів подальшого розвитку подій залишається кілька: нові вибори, другий референдум, зміна дати виходу з ЄС, м'який Brexit або ж узагалі жодного Brexit.

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Докладно

Британська прем'єрка Тереза Мей

У пошуках "Плану Б" Терези Мей

Ті самі граблі: британська прем'єрка Тереза Мей знову шукає підтримки більшості для своєї угоди з ЄС. 

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