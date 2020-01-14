Великобританія та США звинуватили Росію у масштабній кібератаці в Грузії

Великобританія та США звинуватили Росію у скоєнні масштабної кібератаки на грузинські державні та приватні сайти в жовтні минулого року. Як повідомив у четвер, 20 лютого, Британський національний центр кібербезпеки, існує висока вірогідність того, що за цією атакою стоїть Головне управління Генерального штабу Росії (раніше - Головне розвідувальне управління Генштабу, ГРУ. - Ред.).

28 жовтня минулого року була скоєна масштабна атака на державні та приватні грузинські сайти, а також портали медіакомпаній, серед яких був сайт президентського офісу та двох приватних телеканалів. Грузинське МЗС повідомило, що за атакою стоять російські військові. Під час атаки на деяких сайтах була розміщена фотографія колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

"Нерозважлива та нахабна кампанія кібератак ГРУ проти Грузії, суверенної та незалежної держави, є цілком неприйнятною", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, цитує агенція новин Reuters.

Державний секретар США Майк Помпео своєю чергою наголосив, що напад "безпосередньо вплинув на грузинське населення, порушив операції кількох тисяч державних та приватних грузинських сайтів, а також перервав трансляцію щонайменше двох основних телеканалів".

Лондон закликає Москву утриматися від подібних кібератак. "У російського уряду є чіткий вибір: продовжувати цю агресивну модель поведінки щодо інших країн або стати відповідальним партнером, який поважає міжнародне право", - наголосив Домінік Рааб.

Раніше інші європейські держави неодноразово обвинувачували російську військову розвідку у скоєнні численних кібератак, у тому числі на сайти державних установ.