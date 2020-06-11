 Великобританія: сотні затриманих після зламу зашифрованого злочинного чату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

Великобританія: сотні затриманих після зламу зашифрованого злочинного чату

Злочинці домовлялись про відмивання грошей та вбивства людей через зашифровану комунікаційну мережу. Внаслідок її зламу були арештовані 746 людей та вилучено дві тонни наркотиків.

Загалом було проведено 746 арештів

Загалом було проведено 746 арештів

Британська поліція заарештувала сотні осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах. Масштабна спецоперація стала можливою після того, як групі міжнародних експертів вдалося проникнути у зашифровану мережу для обміну повідомленнями, яку використовували представники кримінального світу. Як повідомило у четвер, 2 липня, Національне кримінальне агентство Великобританії (NCA), поліція провела "найбільшу в історії правоохоронну операцію" у країні.

Загалом було арештовано 746 людей, вилучено 54 мільйони фунтів стерлінгів, 77 одиниць вогнепальної зброї та понад дві тонни наркотиків. Поліція Франції та Нідерландів проникла в зашифровану комунікаційну мережу EncroChat два місяці тому, обмінюючись отриманими у ній даними через Європол. Це дозволило британській поліції здійснити "масовий прорив у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю".

Мережа EncroChat забезпечувала обмін миттєвими повідомленнями через мобільні телефони. Загалом в ній було близько 60 тисяч користувачів по всьому світі, в тому числі близько 10 тисяч у Великобританії. Мережа використовувалась для координації та планування розповсюдження незаконних товарів, відмивання грошей та замовлення вбивств конкурентів.

"Разом ми захистили громадськість, заарештувавши злочинців середнього рівня та ватажків, так званих недоторканих, які роками ухилялись від правоохоронних органів, і тепер ми маємо докази для їхнього притягнення до відповідальності", - заявила директорка з розслідувань NCA Ніккі Холланд.

"Ця операція демонструє, що злочинцям не зійде з рук використання шифрувальних пристроїв для планування огидних злочинів", - заявила міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател.

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