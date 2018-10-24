Великобританія скасує візи для підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Великобританія заборонить в'їзд усім підозрюваним у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Про цеву середу, 24 жовтня, заявила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, інформує Reuters.

Очільниця уряду Великобританії також повідомила, що проведе розмову з королем Саудівської Аравії Салманом, адже встановлення обставин того, що сталося, "залишається нагальним питанням".

За словами Мей, міністр внутрішніх справ Великобританії вживає заходів, аби підозрювані не змогли в'їхати на територію Сполученого Королівства. "Якщо ж ці особи мають візи, ці візи будуть скасовані сьогодні", - наголосила Мей.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки теж заявили, що скасовують візи для близько двох десятків посадовців Саудівської Аравії, ймовірно пов'язаних із убивством журналіста Джамаля Хашоггі. Держсекретар США Майк Помпео уточнив, що це службовці "розвідки, королівського суду, МЗС та інших міністерств".

Кронпринц Мухаммед: "винних притягнуть до відповідальності"

Тим часом принц-наступник Саудівської Аравії Мухаммед назвав вбивство журналіста Джамаля Хашоггі "огидним інцидентом" і наголосив, що королівство співпрацює з турецькою владою для встановлення справедливості, інформує AFP. Кронпринц також зазначив, що цей злочин став дуже "болісним для всіх саудитів", і що "винних притягнуть до відповідальності".

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. У Саудівській Аравії смерть Хашоггі пояснюють ситуацією, яка вийшла з-під контролю: журналіст начебто помер внаслідок бійки в консульстві. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Хашоггі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив про наявність "переконливих свідчень" того, що чиновники у саудівському консульстві в Стамбулі та спецагенти з Ер-Ріяда заздалегідь планували вбивство журналіста-дисидента. Ердоган також закликав короля Салмана видати 18 підозрюваних у зв'язку з убивством Хашоггі для проведення суду в Туреччині.