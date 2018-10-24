 Великобританія покарала Facebook через скандал із витоком даних користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Великобританія покарала Facebook через скандал із витоком даних користувачів

Штраф у 500 тисяч фунтів, призначений Facebook, пов'язаний зі скандалом довкола Cambridge Analytica. Влада Великобританії вирішила, що соцмережа нечесно поводилася із приватними даними.

Соцмережа без дозволу передавала дані користувачів третій стороні

Соцмережа без дозволу передавала дані користувачів третій стороні

DW.COM

Марк Цукерберг вибачився в Європейському парламенті за витік даних користувачів Facebook та повідомив, що після президентських виборів в США в 2016 році мережа зробила висновки та вдосконалила роботу. (22.05.2018)

Компанія Cambridge Analytica, що отримала доступ до даних десятків мільйонів користувачів Facebook, заявила про своє банкрутство та закриття. Через скандал вона втрачає клієнтів і вимушена сплатити великі штрафи. (02.05.2018)

Британський регулятор оштрафував Facebook на 500 тисяч фунтів стерлінгів через скандал, пов'язаний із наданням даних користувачів для маніпуляції, організованої фірмою Cambridge Analytica. Про це стало відомо у четвер, 25 жовтня.

Розслідування контрольної організації з'ясувало, що між 2007 та 2014 роком соцмережа нечесно використовувала особисті дані користувачів та передавала їх третій стороні без дозволу. Хоча компанію Марка Цукерберга оштрафували на максимально можливу суму, зазначає агенція новин AP, за новим європейським законом про захист персональних даних покарання було б значно вищим.

Аналітична компанія Cambridge Analytica, нагадаємо, збирала дані користувачів соцмережі, які використовувалися зокрема і для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу у 2016 році. Від зловживань постраждали не менше 87 мільйонів користувачів соцмережі.

Дивитись відео 01:20
Now live
01:20 хв

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW

Аудіо й відео до теми

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW  

Також за темою

Facebook Zentrale in Dublin

Ірландія розслідує масштабний витік даних з Facebook 04.10.2018

Ірландська влада проведе розслідування витоку даних користувачів у Facebook. Згідно з новими європейськими правилами, соцмережі може загрожувати великий штраф.

Symbolbild Facebook Zensur Sperre

ЄС поставив Facebook жорсткий дедлайн 20.09.2018

Інтернет-гіганту Facebook загрожують санкції ЄС через оманливі правила користування. У Брюсселі вимагають пристосувати їх до спільних норм Євросоюзу.

Paris Bahnhof Facebook Logo

Facebook намагався отримати персональні дані клієнтів американських банків - WSJ 07.08.2018

Facebook хоче зв'язувати банківські рахунки людей з їхніми сторінками у соцмережі. Керівництво компанії обіцяє не використовувати отримані дані для реклами. Банки поки відмовляються.

Реклама

Докладно

Бронетранспортери Marder прибули до Норвегії на навчання Trident Juncture

Найбільші навчання НАТО: до яких загроз готується Альянс?

НАТО проводить найбільші військові навчання з часів "холодної війни" - Trident Juncture-2018. 

Соцмережа без дозволу передавала дані користувачів третій стороні

Великобританія покарала Facebook за зловживання даними

Штраф пов'язаний зі скандалом довкола Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  