Великобританія покарала Facebook через скандал із витоком даних користувачів

Британський регулятор оштрафував Facebook на 500 тисяч фунтів стерлінгів через скандал, пов'язаний із наданням даних користувачів для маніпуляції, організованої фірмою Cambridge Analytica. Про це стало відомо у четвер, 25 жовтня.

Розслідування контрольної організації з'ясувало, що між 2007 та 2014 роком соцмережа нечесно використовувала особисті дані користувачів та передавала їх третій стороні без дозволу. Хоча компанію Марка Цукерберга оштрафували на максимально можливу суму, зазначає агенція новин AP, за новим європейським законом про захист персональних даних покарання було б значно вищим.

Аналітична компанія Cambridge Analytica, нагадаємо, збирала дані користувачів соцмережі, які використовувалися зокрема і для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу у 2016 році. Від зловживань постраждали не менше 87 мільйонів користувачів соцмережі.