Великобританія планує запровадити двотижневий карантин для туристів - ЗМІ
Британські авіаперевізники застерігають, що подібне рішення завдасть значної шкоди як самій галузі, так і економіці країни.
Літаки на стоянці в лондонському міжнародному аеропорту Хітроу
Уряд Великобританії планує запровадити двотижневий карантин для туристів, котрі збираються відвідати цю країну. Про це повідомили в суботу, 9 травня, відразу кілька британських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в уряді та в авіакомпаніях. За даними ЗМІ, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон має оголосити про це рішення ввечері 10 травня.
Таким чином Лондон хоче перешкодити можливій другій хвилі коронавірусної інфекції. "Ці заходи допоможуть захистити британське суспільство і знизити темпи поширення вірусу", - цитує видання The Times неназване урядове джерело.
Авіаційна галузь застерігає від наслідків
Водночас у авіакомпаніях та авіаційній галузі виступили проти такого плану. Приміром, керівництво Airport Operators Association переконане, що ця пропозиція "завдасть значної шкоди як авіаційній галузі, так і економіці країни", цитує агенція новин Reuters.
"Якщо уряд вважає, що карантин необхідний з медичної точки зору, то його слід застосовувати вибірково, виходячи з наукових даних", - наголошують у асоціації. Крім того, потрібна "чітка стратегія виходу, а економічні наслідки для ключових галузей потрібно знизити", - зазначають в Airport Operators Association.
Так само в асоціації Airlines UK, яка об'єднує всі зареєстровані в країні авіакомпанії, критично оцінюють ініціативу уряду. У асоціації оголосили, що вимагатимуть від уряду "запевнень в тому, що це рішення було прийнято, керуючись науковими міркування, і що уряд має надійний план виходу з карантину, (…), щоб переконатися, що ці обмеження дієві і досі необхідні".
Поступове послаблення обмежень
Очікується, що 10 травня Джонсон представить план поступового послаблення карантинних заходів. Тим часом в британському уряді закликають не розраховувати на швидкий вихід з карантину. "Нам потрібно бути реалістами і розуміти, що раптових змін не буде. Ми будемо дуже обережно послаблювати обмеження", - заявив напередодні міністр захисту довкілля Джордж Юстіс.
За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на другу половину дня суботи, 9 травня, в Великобританії зафіксовано 212,6 тисячі випадків коронавірусу. Натепер тут фіксується найбільша смертність в Європі від наслідків захворювання COVID-19 - 31,3 тисячі випадків.
Британський уряд опинився під вогнем критики за те, що зволікав із запровадженням суворих обмежувальних заходів. Борис Джонсон, який сам переніс захворювання, лише 23 березня розпорядився запровадити карантинні заходи. Сьогодні британці можуть залишати свої будинки тільки в разі відвідин лікаря, закупівлі продуктів, занять спортом на свіжому повітрі і поїздки на роботу, якщо її не можна виконувати з дому.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.