Великобританія планує запровадити двотижневий карантин для туристів - ЗМІ

Уряд Великобританії планує запровадити двотижневий карантин для туристів, котрі збираються відвідати цю країну. Про це повідомили в суботу, 9 травня, відразу кілька британських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в уряді та в авіакомпаніях. За даними ЗМІ, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон має оголосити про це рішення ввечері 10 травня.

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Таким чином Лондон хоче перешкодити можливій другій хвилі коронавірусної інфекції. "Ці заходи допоможуть захистити британське суспільство і знизити темпи поширення вірусу", - цитує видання The Times неназване урядове джерело.

Авіаційна галузь застерігає від наслідків

Водночас у авіакомпаніях та авіаційній галузі виступили проти такого плану. Приміром, керівництво Airport Operators Association переконане, що ця пропозиція "завдасть значної шкоди як авіаційній галузі, так і економіці країни", цитує агенція новин Reuters.

"Якщо уряд вважає, що карантин необхідний з медичної точки зору, то його слід застосовувати вибірково, виходячи з наукових даних", - наголошують у асоціації. Крім того, потрібна "чітка стратегія виходу, а економічні наслідки для ключових галузей потрібно знизити", - зазначають в Airport Operators Association.

Так само в асоціації Airlines UK, яка об'єднує всі зареєстровані в країні авіакомпанії, критично оцінюють ініціативу уряду. У асоціації оголосили, що вимагатимуть від уряду "запевнень в тому, що це рішення було прийнято, керуючись науковими міркування, і що уряд має надійний план виходу з карантину, (…), щоб переконатися, що ці обмеження дієві і досі необхідні".

Поступове послаблення обмежень

Очікується, що 10 травня Джонсон представить план поступового послаблення карантинних заходів. Тим часом в британському уряді закликають не розраховувати на швидкий вихід з карантину. "Нам потрібно бути реалістами і розуміти, що раптових змін не буде. Ми будемо дуже обережно послаблювати обмеження", - заявив напередодні міністр захисту довкілля Джордж Юстіс.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на другу половину дня суботи, 9 травня, в Великобританії зафіксовано 212,6 тисячі випадків коронавірусу. Натепер тут фіксується найбільша смертність в Європі від наслідків захворювання COVID-19 - 31,3 тисячі випадків.

Британський уряд опинився під вогнем критики за те, що зволікав із запровадженням суворих обмежувальних заходів. Борис Джонсон, який сам переніс захворювання, лише 23 березня розпорядився запровадити карантинні заходи. Сьогодні британці можуть залишати свої будинки тільки в разі відвідин лікаря, закупівлі продуктів, занять спортом на свіжому повітрі і поїздки на роботу, якщо її не можна виконувати з дому.