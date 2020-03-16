 Великобританія: пережити втрату дитини за допомогою... футболу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.03.2020

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Політика й суспільство

Великобританія: пережити втрату дитини за допомогою... футболу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії.

Гра у футбол допомагає британським татам, які втратили дітей (DW)

Гра у футбол допомагає британським татам, які втратили дітей

Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

01:10 Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців

00:35 Греція: ескалація на Лесбосі як наслідок політичних ігор між ЄС та Туреччиною. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ZVAM

06:37 Великобританія: футбол допомагає батькам пережити втрату дітей

11:30 Франція: з дронами і на човнах - жандарми переслідують крадіїв устриць

16:38 Швеція: ризиковані автоперегони на кризі в Лапландії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ZVAM

 

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Ведмеді у Карпатах тероризують людей - "Європа у фокусі" (відео)

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Докладно

Гра у футбол допомагає британським татам, які втратили дітей (DW)

Як футбол допомагає пережити втрату дитини (відео)

Французькі жандарми з дронами проти крадіїв устриць. Автоперегони на кризі в Лапландії. Футбол лікує втрати британців.  

Boeing 737 Max (Reuters/G. He)

Авіакомпанії різко скорочують графіки перельотів

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