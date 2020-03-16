Великобританія: пережити втрату дитини за допомогою... футболу - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

01:10 Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців

00:35 Греція: ескалація на Лесбосі як наслідок політичних ігор між ЄС та Туреччиною. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ZVAM

06:37 Великобританія: футбол допомагає батькам пережити втрату дітей

11:30 Франція: з дронами і на човнах - жандарми переслідують крадіїв устриць

16:38 Швеція: ризиковані автоперегони на кризі в Лапландії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ZVAM