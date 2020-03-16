Великобританія: пережити втрату дитини за допомогою... футболу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:
01:10 Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців
00:35 Греція: ескалація на Лесбосі як наслідок політичних ігор між ЄС та Туреччиною. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ZVAM
06:37 Великобританія: футбол допомагає батькам пережити втрату дітей
11:30 Франція: з дронами і на човнах - жандарми переслідують крадіїв устриць
16:38 Швеція: ризиковані автоперегони на кризі в Лапландії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ZVAM
ЄС загрожує нова міграційна криза? Чому ведмеді нападають на людей у Карпатах? Чому молодь не затребувана на ринку праці в Іспанії? Дивіться у новому випуску "Європа у фокусі". (09.03.2020)
Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді. (25.02.2020)
У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери. (02.03.2020)