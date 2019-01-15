 Великобританія: парламент голосуватиме за новий план Brexit 29 січня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

Великобританія: парламент голосуватиме за новий план Brexit 29 січня

Голосування за планом "Б" заплановане на 29 січня. Прем'єр-міністерка Тереза Мей оприлюднить нові пропозиції щодо порядку Brexit на початку наступного тижня.

Великобританія не може визначитися з планом щодо Brexit

Великобританія не може визначитися з планом щодо Brexit

Після того, як Палата громад британського парламенту переважною більшістю відкинула узгоджену з ЄС угоду про умови Brexit, уряд у Лондоні у четвер, 17 січня, закликав парламентарів проголосувати 29 січня щодо нового плану виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

Що саме собою"---#---Що саме представлятиме собою план "Б", поки не повідомляється, проте в уряді повідомили, що прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей представить деталі в понеділок, 21 січня.---#---являти собою#бути#становити собою---#---представлятиме собою">представлятиме собою план "Б", поки не повідомляється, проте в уряді заявили, що прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей представить деталі в понеділок, 21 січня.

Мей після отримання вотуму довіри в парламенті ввечері 16 січня висловила готовність до перемовин з ЄС про коригування угоди про умови Brexit. Брюссель, однак категорично відкинув цю ініціативу. Тереза Мей також зустрілася з лідерами різних партій, щоб прозондувати можливості компромісу.

Лідер опозиції лейборист Джеремі Корбін відмовляється від переговорів з Мей до того часу, поки вона не виключить можливість неупорядкованого виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Мей у четвер відкинула цю вимогу Корбіна і заявила, що не може виключати ймовірність жорсткого Brexit, тобто за відсутності угоди з ЄС.

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Європарламент провів дебати після провалу в Лондоні угоди про вихід Великобританії з ЄС. Тепер ризик невпорядкованого Brexit зріс. У ЄС готуються до всіх можливих варіантів. (16.01.2019)

56 відсотків мешканців Великобританії нині хотіли б залишитися в ЄС, а 44 відсотка - поділяють євроскептичні настрої, свідчить опитування YouGov. Лейбористи не виключають підтримки другого референдуму. (17.01.2019)

За даними останнього соцопитування, якби референдум щодо виходу з ЄС проводився зараз, більшість британців проголосували б за те, щоб залишитися в складі Євросоюзу. При цьому прихильників того, щоб залишитися у ЄС, на 12 відсотків більше, ніж прихильників Brexit - не враховуючи голосів тих осіб, що не визначилися зі своєю позицією.

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 14 січня британський парламент відмовився його ратифікувати.

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