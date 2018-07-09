Великобританія оштрафує Facebook через витік даних користувачів

Інтернет-компанія Facebook буде змушена сплатити перший штраф у справі витоку даних мільйонів користувачів через співпрацю з британською компанією Cambridge Analytica. У ніч на середу, 11 липня, керівниця британського Управління комісара з питань інформації Елізабет Денхем повідомила про те, що її відомство стягне з Facebook штраф у розмірі в 500 тисяч фунтів стерлінгів (565 тисяч євро), передає агенція новин AFP.

Співробітники відомства виявили в діях компанії Facebook порушення британського закону про захист даних. За словами представниці Управління, американський інтернет-велетень не зумів гарантувати безпеку особистої інформації своїх користувачів, а також виявився не досить прозорим у питанні збору даних користувачів третіми особами.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що аналітична компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів соцмережі Facebook. Ці дані використовувалися в тому числі для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу в 2016 році. Від зловживань постраждало не менше 87 мільйонів ​​користувачів соцмережі.

Накладена на Facebook нинішня сума штрафу навряд чи стане непосильним фінансовим тягарем для компанії, котра лише в першому кварталі цього року заробила майже 12 мільярдів доларів. Щоб сплатити 500 тисяч фунтів стерлінгів, компанії знадобиться сім хвилин роботи, підрахувала інформагенція AP.

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