 Великобританія оштрафує Facebook через витік даних користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Великобританія оштрафує Facebook через витік даних користувачів

Британське відомство з питань захисту даних має намір оштрафувати компанію Facebook на 500 тисяч фунтів стерлінгів за співпрацю з компанією Cambridge Analytica та витік особистих даних користувачів.

Facebook

Інтернет-компанія Facebook буде змушена сплатити перший штраф у справі витоку даних мільйонів користувачів через співпрацю з британською компанією Cambridge Analytica. У ніч на середу, 11 липня, керівниця британського Управління комісара з питань інформації Елізабет Денхем повідомила про те, що її відомство стягне з Facebook штраф у розмірі в 500 тисяч фунтів стерлінгів (565 тисяч євро), передає агенція новин AFP.

DW.COM

Компанія Cambridge Analytica, що отримала доступ до даних десятків мільйонів користувачів Facebook, заявила про своє банкрутство та закриття. Через скандал вона втрачає клієнтів і вимушена сплатити великі штрафи. (02.05.2018)

Марк Цукерберг вибачився в Європейському парламенті за витік даних користувачів Facebook та повідомив, що після президентських виборів в США в 2016 році мережа зробила висновки та вдосконалила роботу. (22.05.2018)

Співзасновник пошукової системи Google Сергій Брін назвав фактори, що становлять загрозу для вільного інтернету – Facebook, Apple та політика урядів. (16.04.2012)

Співробітники відомства виявили в діях компанії Facebook порушення британського закону про захист даних. За словами представниці Управління, американський інтернет-велетень не зумів гарантувати безпеку особистої інформації своїх користувачів, а також виявився не досить прозорим у питанні збору даних користувачів третіми особами.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що аналітична компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів соцмережі Facebook. Ці дані використовувалися в тому числі для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу в 2016 році. Від зловживань постраждало не менше 87 мільйонів ​​користувачів соцмережі.

Накладена на Facebook нинішня сума штрафу навряд чи стане непосильним фінансовим тягарем для компанії, котра лише в першому кварталі цього року заробила майже 12 мільярдів доларів. Щоб сплатити 500 тисяч фунтів стерлінгів, компанії знадобиться сім хвилин роботи, підрахувала інформагенція AP.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

Дивитись відео 01:26
Now live
01:26 хв

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)  

Також за темою

Großbritannien Sitz von Cambridge Analytica in London

Facebook-скандал: ЗМІ знайшли нову "реінкарнацію" Cambridge Analytica 03.05.2018

Британські журналісти з'ясували, що команда Cambridge Analytica працюватиме під новою вивіскою. Компанія відома через гучний скандал з отриманням особистої інформації про користувачів Facebook.

Großbritannien Sitz von Cambridge Analytica in London

Компанія, що спричинила скандал довкола Facebook, оголосила про своє закриття 02.05.2018

Компанія Cambridge Analytica, що отримала доступ до даних десятків мільйонів користувачів Facebook, заявила про своє банкрутство та закриття. Через скандал вона втрачає клієнтів і вимушена сплатити великі штрафи.

Facebook Cambridge Analytica Whistleblower

Коментар: Так можна контролювати Facebook 26.03.2018

Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані.

Докладно

Беате Цшепе - засуджена учасниця терористичного угруповання Націонал-соціалістичне підпілля (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Правий терор у Німеччині - поразка держави

Довічне ув'язнення за вбивство десятьох осіб - не розрада для рідних жертв, а провал влади, вважає Ганс Пфайфер. 

Українська, європейська та російська сторони обговорять транзит газу через Україну

РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газу 17 липня

Головним питанням переговорів стануть умови транзиту газу через територію України для європейських споживачів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  