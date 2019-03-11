Великобританія оприлюднила заходи на випадок неврегульованого Brexit

Уряд Великобританії в середу, 13 березня, представив парламенту країни заходи на випадок неврегульованого Brexit. Як повідомила прес-служба уряду, Лондон планує скасувати мита на імпорт великої кількості товарів з-за кордону, а також не запроваджуватиме жорсткий кордон між Ірландією та Північною Ірландією, включаючи контроль над ввезенням та вивезенням товарів. Ці заходи планують застосовувати до остаточного врегулювання виходу Великобританії з Євросоюзу.

Підготовлений на випадок "жорсткого Brexit" план передбачає, що 82 відсотки імпортованих з ЄС до Великобританії товарів не обкладатимуться митом. Крім того, від мит буде звільнено значну кількість товарів з інших країн. Частка безмитного імпорту в такому разі зросте з 80 до 87 відсотків. Так британський уряд хоче уникнути підвищення цін, якого побоюються британські споживачі у разі неврегульованого виходу країни зі складу ЄС.

Нагадаємо, що напередодні британський парламент знову відхилив угоду про Brexit з Європейським Союзом, яку раніше узгодила з Брюсселем прем'єрка Тереза Мей. Очікують, що 13 березня більшість депутатів проголосують і проти виходу країни з ЄС без угоди (так званого "жорсткого Brexit"). У цьому разі 14 березня Лондон спрямує заявку на відтермінування Brexit, яку мають схвалити в Брюсселі. Планувалося, що Великобританія вийде з ЄС 29 березня.