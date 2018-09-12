Великобританія обурена "брехнею" Боширова і Петрова в ефірі RT

Великобританія розцінює як "глибоко образливе" інтерв'ю російському телеканалу RT двох росіян, яких підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

"Брехня та кричущі фабрикації у цьому інтерв'ю, яке було надане російському державному телеканалу, є образою здорового глузду. І що більш важливо - вони є глибоко образливими щодо жертв цих жахливих атак та їхніх близьких", - заявив у четвер, 13 вересня, речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей, цитує агентство Reuters.

Він нагадав, що британська поліція надала дуже чіткі докази провини двох росіян, Руслана Боширова і Олександра Петрова. Речник Мей запевнив, що британський уряд зробить усе, щоб вони були притягнуті до відповідальності у тому разі, якщо ще раз виїдуть за межі Росії.

Раніше у четвер Боширов і Петров заявили в ефірі RT, що прилетіли до Великобританії 2 березня як туристи, щоб "відірватися" у Лондоні та з'їздити до Солсбері - "прекрасного туристичного міста". Вони запевнили, що ніколи не працювали на російську військову розвідку і є "підприємцями середньої руки" у сфері фітнес-індустрії. Боширов і Петров назвали свою причетність до справи Скрипаля "маячнею" та "фатальним збігом".

Як стверджує британська влада, Боширов і Петров є офіцерами російської військової розвідки, які працюють у Головному управлінні Генштабу РФ.