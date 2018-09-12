 Великобританія обурена ″брехнею″ Боширова і Петрова в ефірі RT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Великобританія обурена "брехнею" Боширова і Петрова в ефірі RT

Розповідь підозрюваних в отруєнні Скрипаля в британському уряді назвали "брехнею та кричущими фабрикаціями". Речник Терези Мей запевнив, що Боширов і Петров будуть притягнуті до відповідальності, якщо залишать межі РФ.

Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля під час інтерв'ю RT

Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля під час інтерв'ю RT

Великобританія розцінює як "глибоко образливе" інтерв'ю російському телеканалу RT двох росіян, яких підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

"Брехня та кричущі фабрикації у цьому інтерв'ю, яке було надане російському державному телеканалу, є образою здорового глузду. І що більш важливо - вони є глибоко образливими щодо жертв цих жахливих атак та їхніх близьких", - заявив у четвер, 13 вересня, речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей, цитує агентство Reuters.

DW.COM

Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор. (13.09.2018)

Великобританія надала нові свідчення причетності Росії до використання хімічної зброї на британській території. (06.09.2018)

У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні. (06.09.2018)

Він нагадав, що британська поліція надала дуже чіткі докази провини двох росіян, Руслана Боширова і Олександра Петрова. Речник Мей запевнив, що британський уряд зробить усе, щоб вони були притягнуті до відповідальності у тому разі, якщо ще раз виїдуть за межі Росії.

Раніше у четвер Боширов і Петров заявили в ефірі RT, що прилетіли до Великобританії 2 березня як туристи, щоб "відірватися" у Лондоні та з'їздити до Солсбері - "прекрасного туристичного міста". Вони запевнили, що ніколи не працювали на російську військову розвідку і є "підприємцями середньої руки" у сфері фітнес-індустрії. Боширов і Петров назвали свою причетність до справи Скрипаля "маячнею" та "фатальним збігом".

Як стверджує британська влада, Боширов і Петров є офіцерами російської військової розвідки, які працюють у Головному управлінні Генштабу РФ.

Дивитись відео 01:10
Now live
01:10 хв

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)  

Також за темою

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

Підозрювані в отруєнні Скрипалів назвали себе туристами 13.09.2018

Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор.

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen

Лондон звинуватив Росію у брехні після заяви Путіна про підозрюваних в отруєнні Скрипалів 12.09.2018

У Лондоні наполягають, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни є офіцерами російської військової розвідки. Володимир Путін запевнив, що вони є цивільними.

Doppelagent Sergei Skripal

Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії - NYT 07.09.2018

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль співпрацював зі спецслужбами Іспанії. Найімовірніше, він допомагав у боротьбі проти оргзлочинності з пострадянського простору, пише видання The New York Times.

Реклама

Докладно

Прапори ЄС та Угорщини на будівлі в Будапешті

Запізніла "червона картка" Угорщині

Європарламент проголосував за дисциплінарну процедуру щодо Угорщини, але її успіх не гарантований, вважає Бернд Ріґерт. 

Віце-прем'єр державної ради КНР Ван Ян і глава Мінфіну США Стівен Мнучін, липень 2017 року

США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Трампа. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  