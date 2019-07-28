Великобританія не обмінюватиметься танкерами з Іраном

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб у понеділок, 29 липня, відкинув можливість обміну затриманого іранського танкера на британське судно, захоплене Іраном. Як Рааб повідомив британському BBC Radio 4, дії держав мають різний юридичний статус. "Ми мали право затримати (танкер. - Ред.) за законом", - зазначив Рааб, маючи на увазі затримання в Гібралтарській протоці іранського танкера Grace-1 за підозрою в порушенні санкцій ЄС і траспортуванні нафти до Сирії.

Немає "ніякого "ти - мені, я - тобі" чи перспектив для обміну танкерами, заявив Рааб.

Нагадаємо, 19 липня збройні сили Ірану затримали в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

Реагуючи на цей інцидент, Великобританія заявила, що хоче створити європейську місію для забезпечення безпечного проходу кораблів у Перській затоці. Цю ініціативу вже підтримали Франція, Італія та Данія. Крім того, 25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт.

Майже за місяць до цього інциденту, 4 липня, в підпорядкованому Лондону Гібралтарі було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Судно ходить під прапором Панами.