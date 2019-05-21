Великобританія: лідерка Палати громад пішла з посади

Лідерка Палати громад Великобританії Андреа Лідсом вечері в середу, 22 травня, повідомила, що залишає свою посаду через розбіжності з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо виходу королівства зі складу Євросоюзу (Brexit). "З великим жалем та важким серцем я вирішила залишити уряд", - написала Лідсом у Twitter.

Лідсом заявила, що вона більше не вважає, що підхід уряду дозволить реалізувати результати референдуму щодо Brexit, на якому більшість британців висловивлись за вихід з ЄС. Вона також висловилася проти другого референдуму щодо Brexit, голосування про який напередодні депутатам Палати громад запропонувала Мей, якщо вони підтримають угоду про Brexit. Чергове голосування заплановане на початок наступного місяця.

Тим часом британська медіакомпанія BBC повідомила, що інші міністри уряду Мей теж можуть найближчим часом подати у відставку. У свою чергу, видання Time розповіло про те, що про свою відставку 24 травня оголосить і сама прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, нижня палата британського парламенту протягом останніх місяців вже тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.

У Великобританії лідер Палати громад є членом уряду і курує відносини кабінету з парламентом. Згідно з Актом про Палату громад 1978 року його призначає монарх за поданням глави уряду.