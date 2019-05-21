 Великобританія: лідерка Палати громад пішла з посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Великобританія: лідерка Палати громад пішла з посади

Андреа Лідсом залишає посаду лідерки Палати громад через розбіжності з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу.

Андреа Лідсом

Андреа Лідсом

Лідерка Палати громад Великобританії Андреа Лідсом вечері в середу, 22 травня, повідомила, що залишає свою посаду через розбіжності з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо виходу королівства зі складу Євросоюзу (Brexit). "З великим жалем та важким серцем я вирішила залишити уряд", - написала Лідсом у Twitter.

Лідсом заявила, що вона більше не вважає, що підхід уряду дозволить реалізувати результати референдуму щодо Brexit, на якому більшість британців висловивлись за вихід з ЄС. Вона також висловилася проти другого референдуму щодо Brexit, голосування про який напередодні депутатам Палати громад запропонувала Мей, якщо вони підтримають угоду про Brexit. Чергове голосування заплановане на початок наступного місяця.

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Тим часом британська медіакомпанія BBC повідомила, що інші міністри уряду Мей теж можуть найближчим часом подати у відставку. У свою чергу, видання Time розповіло про те, що про свою відставку 24 травня оголосить і сама прем'єр-міністерка.  

Нагадаємо, нижня палата британського парламенту протягом останніх місяців вже тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.

У Великобританії лідер Палати громад є членом уряду і курує відносини кабінету з парламентом. Згідно з Актом про Палату громад 1978 року його призначає монарх за поданням глави уряду. 

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