Великобританія запроваджує жорсткі міграційні правила

Уряд Великобританії анонсував запровадження жорстких міграційних норм. Оприлюднені в середу, 19 лютого, плани покликані суттєво обмежити в майбутньому притік низькокваліфікованої робочої сили з-за кордону, в тому числі й з країн-членів Євросоюзу, передає агенція новин Reuters.

Нові міграційні норми, що набудуть чинності з 1 січня 2021 року, не передбачають жодних переваг при видачі віз для громадян ЄС. Для отримання дозволу на перебування з метою працевлаштування громадяни країн-членів ЄС будуть змушені подавати документи на загальних підставах. Утім, для громадян Євросоюзу не потрібна буде віза для перебування в Великобританії тривалістю до шести місяців, але без права працевлаштування.

Жорсткий відсів через систему балів

Під час розробки нових міграційних норм британські урядовці орієнтувалися на австралійський досвід, що передбачає систему балів для заявників на отримання дозволу на перебування з метою працевлаштування.

Така система означає, що заявники набиратимуть певну кількість балів за такими критеріями як достатній рівень володіння англійською мовою, особливі навички, кваліфікація, професія, розмір зарплати.

Дозвіл на працевлаштування отримуватимуть тільки ті заявники, котрі набиратимуть певну кількість балів. Крім того, для отримання такого дозволу на перебування й працевлаштування ще потрібно мати запрошення від працедавця. Пріоритет надаватиметься насамперед висококваліфікованим працівникам, наприклад, інженерам та науковцям.

Британські урядовці наголошують, що прагнуть у такий спосіб захистити місцевий ринок праці від потужного потоку некваліфікованої робочої сили насамперед з країн-членів ЄС.

Натомість багато малих та середніх підприємств з таких галузей як будівництво, харчова промисловість та сфера догляду й охорони здоров'я критикують наміри консервативного уряду Бориса Джонсона, адже це значно ускладнить їм пошук працівників.

Нагадаємо, з 1 лютого 2020 Великобританія не є членом Європейського Союзу.