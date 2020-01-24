 Великобританія запроваджує жорсткі міграційні правила | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Великобританія запроваджує жорсткі міграційні правила

З 1 січня 2021 року Великобританія запроваджує жорсткі міграційні правила, що істотно обмежать можливості працевлаштування для низькокваліфікованих працівників з країн-членів ЄС.

Великобританія запровадить жорсткіші міграційні правила

Нові міграційні правила можуть суттєво вдарити по британській сфері догляду та охорони здоров'я

Уряд Великобританії анонсував запровадження жорстких міграційних норм. Оприлюднені в середу, 19 лютого, плани покликані суттєво обмежити в майбутньому притік низькокваліфікованої робочої сили з-за кордону, в тому числі й з країн-членів Євросоюзу, передає агенція новин Reuters.

Нові міграційні норми, що набудуть чинності з 1 січня 2021 року, не передбачають жодних переваг при видачі віз для громадян ЄС. Для отримання дозволу на перебування з метою працевлаштування громадяни країн-членів ЄС будуть змушені подавати документи на загальних підставах. Утім, для громадян Євросоюзу не потрібна буде віза для перебування в Великобританії тривалістю до шести місяців, але без права працевлаштування.

Жорсткий відсів через систему балів

Під час розробки нових міграційних норм британські урядовці орієнтувалися на австралійський досвід, що передбачає систему балів для заявників на отримання дозволу на перебування з метою працевлаштування.

Така система означає, що заявники набиратимуть певну кількість балів за такими критеріями як достатній рівень володіння англійською мовою, особливі навички, кваліфікація, професія, розмір зарплати.

DW.COM

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно зробити Євросоюз ефективнішим та привабливішим, аби ніхто не прагнув вийти з нього. Еммануель Макрон заявив про намір провести саміт "Веймарського трикутника". (03.02.2020)

Про плани Лондона відмовитися від стандартів ЄС свідчить текст промови британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яку він має виголосити перед підприємцями. (03.02.2020)

Попри Brexit у Брюсселі воліли б зберегти тісні торговельні відносини з Великобританією. Водночас передумовою для цього є жорсткі вимоги щодо вилову риби та рівні конкурентні умови для всіх гравців на ринку. (03.02.2020)

Дозвіл на працевлаштування отримуватимуть тільки ті заявники, котрі набиратимуть певну кількість балів. Крім того, для отримання такого дозволу на перебування й працевлаштування ще потрібно мати запрошення від працедавця. Пріоритет надаватиметься насамперед висококваліфікованим працівникам, наприклад, інженерам та науковцям.

Британські урядовці наголошують, що прагнуть у такий спосіб захистити місцевий ринок праці від потужного потоку некваліфікованої робочої сили насамперед з країн-членів ЄС.

Натомість багато малих та середніх підприємств з таких галузей як будівництво, харчова промисловість та сфера догляду й охорони здоров'я критикують наміри консервативного уряду Бориса Джонсона, адже це значно ускладнить їм пошук працівників.

Нагадаємо, з 1 лютого 2020 Великобританія не є членом Європейського Союзу.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

Також за темою

England NATO Gipfel in London | Boris Johnson

Борис Джонсон підписав угоду про Brexit 24.01.2020

Борис Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. На думку британського прем'єра, його підпис під цією угодою "віщує нову главу в історії" Великобританії.

England NATO Gipfel in London | Boris Johnson

Після Brexit Великобританія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС 03.02.2020

Про плани Лондона відмовитися від стандартів ЄС свідчить текст промови британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яку він має виголосити перед підприємцями.

England, London: Feiern am Tag des Brexits

Brexit завершено: Великобританія вже не є членом ЄС 01.02.2020

В останній день січня Великобританія припинила своє членство в Європейському Союзі, завершивши таким чином багаторічну процедуру Brexit.

Реклама

Докладно

Українські військові та сепаратисти звинувачують один одного в ескалації на Донбасі

Ескалація на Донбасі вигідніша Москві, ніж Києву

Москва намагається підняти ціну участі Путіна в наступній "нормандській" зустрічі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  

Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (19.02.2020)

Відрізок фронту біля КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя може стати наступною ділянкою розведення військ на Донбасі. Що думають про розведення місцеві мешканці і військові - у репортажі DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  