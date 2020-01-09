Великобританія долучиться до розслідування катастрофи літака МАУ
Під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що найкращі британські фахівці долучаться до розслідування аварії літка МАУ в Ірані.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу у розслідуванні обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) поблизу Тегерана. Як заявив речник британського прем'єра у четвер, 9 січня, Лондон хоче повного та прозорого розслідування катастрофи, повідомляє агенція Reuters.
Як повідомили у пресслужбі українського президента, під час розмови Зеленський наголосив, що Україна готова повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані, яка працює над з'ясуванням причини катастрофи літака. "У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об'єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", - заявив Зеленський.
Він також запросив Великобританію долучитися до розслідування. "Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з'ясування всіх обставин трагедії", - зазначили в Офісі президента України.
Крім того, глава української держави висловив співчуття Джонсону у зв'язку із загибеллю британських громадян під час катастрофи літака МАУ.
Український президент та британський прем'єр також домовилися пришвидшити підготовку нової угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великобританією з огляду на запланований вихід останньої зі складу ЄС.
"Нова угода між Україною та Великобританією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства", - наголосив Зеленський. Політики також порушили питання щодо спрощення візового режиму з для громадян обох країн.
Своєю чергою Борис Джонсон, як зазначається, підтвердив "потужну підтримку України" та партнерство Великобританії у сфері безпеки й запросив Володимира Зеленського відвідати Лондон.
Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.
Уранці 9 січня президент України Володимир Зеленський оголосив день жалоби за загиблими у авіакатастрофі. У четвер секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про те, що наразі розглядається сім версій причин аварії літака. Серед озвучених ним версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух усередині літака внаслідок терористичного акту. Ще три версії катастрофи, за словами Данілова, поки що не розголошуються.
Між тим іранські слідчі заявили, що обидві так звані чорні скриньки з літака були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Також вони зазначили, що літак був охоплений полум'ям ще у повітрі та що екіпаж намагався повернути його в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Літак упав незадовго після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей, серед яких 11 українців, загинули. Також серед загиблих - громадяни Ірану (82), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), Великобританії (3). Загибель 3 громадян ФРН ще не підтвердили.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Які країни братимуть участь у розслідуванні?
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Чи візьмуть участь у її роботі американські фахівці - питання поки що відкрите з огляду на ескалацію конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Перші висновки слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, український екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, за цими даними, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це може бути ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Експерти відкидають версію потрапляння ракети
Падіння літака сталося незадовго після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. Тому деякі ЗМІ оприлюднили версію того, що літак могли помилково збити іранські сили ППО. За кілька годин до катастрофи США заборонили здійснювати перельоти в регіоні. Однак, за словами експерта з питань авіації Джефрі Томаса, у разі потрапляння ракети вона зруйнувала б літак ще в повітрі.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими у катастрофі.