Великобританія долучиться до розслідування катастрофи літака МАУ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу у розслідуванні обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) поблизу Тегерана. Як заявив речник британського прем'єра у четвер, 9 січня, Лондон хоче повного та прозорого розслідування катастрофи, повідомляє агенція Reuters.

Як повідомили у пресслужбі українського президента, під час розмови Зеленський наголосив, що Україна готова повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані, яка працює над з'ясуванням причини катастрофи літака. "У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об'єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", - заявив Зеленський.

Він також запросив Великобританію долучитися до розслідування. "Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з'ясування всіх обставин трагедії", - зазначили в Офісі президента України.

Крім того, глава української держави висловив співчуття Джонсону у зв'язку із загибеллю британських громадян під час катастрофи літака МАУ.

Нова двостороння угода після Brexit

Український президент та британський прем'єр також домовилися пришвидшити підготовку нової угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великобританією з огляду на запланований вихід останньої зі складу ЄС.

"Нова угода між Україною та Великобританією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства", - наголосив Зеленський. Політики також порушили питання щодо спрощення візового режиму з для громадян обох країн.

Своєю чергою Борис Джонсон, як зазначається, підтвердив "потужну підтримку України" та партнерство Великобританії у сфері безпеки й запросив Володимира Зеленського відвідати Лондон.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.

Уранці 9 січня президент України Володимир Зеленський оголосив день жалоби за загиблими у авіакатастрофі. У четвер секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про те, що наразі розглядається сім версій причин аварії літака. Серед озвучених ним версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух усередині літака внаслідок терористичного акту. Ще три версії катастрофи, за словами Данілова, поки що не розголошуються.

Між тим іранські слідчі заявили, що обидві так звані чорні скриньки з літака були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Також вони зазначили, що літак був охоплений полум'ям ще у повітрі та що екіпаж намагався повернути його в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.