Великобританія: Джонсон прагне призупинення роботи парламенту перед Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір продовжити канікули британського парламенту до середини жовтня. Про це глава уряду Сполученого Королівства заявив у середу, 28 серпня.

В лавах опозиції припускають, що таким чином уряд намагається завадити діям тих парламентарів, які виступають проти виходу Великобританії з ЄС (Brexit) без угоди з Брюсселем. Політичні оглядачі наголошують, що у випадку продовження парламентських канікул законодавець втратить можливість до 31 жовтня, коли відбудеться Brexit, ухвалити закони, що завадять виходу з ЄС без угоди.

Представниця Лейбористської партії Діана Еббот назвала такий намір Джонсона "заколотом проти парламенту". "Борис Джонсон прагне перевороту проти парламенту. Проти вас, виборці, та ваших політичних представників. За згубний Brexit без угоди, коли єдиний виграш - це Трамп", - написала вона у соцмережі Twitter.

Джонсон на ці закиди відповів, що й сам шукає рішення, яке б дозволило Великобританії залишити Європейський Союз на підставі фіксованих домовленостей. "Парламент матиме час для дебатів щодо програми уряду та його рішень щодо Brexit до саміту ЄС. 21 чи 22 жовтня він зможе ухвалити щодо цього свої рішення", - заявив Джонсон. Оскільки саміт ЄС, на якому Джонсон планує ще раз обговорити угоду про вихід Великобританії з ЄС, запланований на 17-18 жовтня, парламент зможе ще й ратифікувати відповідні домовленості, зауважив глава уряду Великобританії.

Формально рішення про продовження парламентських канікул на запит прем'єр-міністра має ухвалити королева. Британський парламент має повернутись з чергових канікул 3 вересня, однак потім протягом певного часу його засідання не відбуватимуться через проведення низки партійних з'їздів.

Як повідомлялося, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія за будь-яких умов вийде зі складу ЄС до 31 жовтня, навіть якщо це відбудеться без угоди з Брюсселем. Водночас Джонсон розкритикував угоду з ЄС, досягнуту його попередницею Терезою Мей і розраховує укласти новий договір. У Євросоюзі, однак, вкотре заявили, що не мають наміру повертатися до переговорів щодо угоди про Brexit.

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