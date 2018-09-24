Великобританія відправить до Норвегії своїх військових

З огляду на зростання агресивних дій Росії, Великобританія вже наступного року планує відрядити до Норвегії 800 своїх військовослужбовців, заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон оприлюднив плани його країни відправити в наступному році близько 800 британських військових до Норвегії. Про це Вільямсон заявив під час розмови з журналістами видання The Sunday Telegraph. Текст інтерв'ю побачив світ у неділю, 30 вересня.
За словами керівника британського оборонного відомства, його країна планує постійну військову присутність в Арктиці з огляду на зростання агресивних дій з боку Росії. Перебування британських військовиків у Арктиці відповідатиме новій "оборонній арктичній стратегії" Великобританії, запевнив Вільямсон, цитує агенція новин AP.
Серед тих військовослужбовців, котрих Лондон має намір відрядити до Норвегії, будуть і окремі загони морської піхоти, додав урядовець. У планах міноборони Великобританії також створення постійної військової бази в Норвегії, наголосив Вільямсон.
Нагадаємо, в серпні цього року вПентагоні заявили про намір збільшити кількість морських піхотинців у Норвегії та перемістити військових США ближче до російського кордону. Згідно з планами США, кількість американських морських піхотинців у Норвегії зросте з нинішніх 330 до 700 осіб.
Кількість морських піхотинців США, дислокованих у Норвегії, зросте більш ніж удвічі, повідомили в Осло. Американців планують також перемістити ближче до кордону з Росією. (15.08.2018)