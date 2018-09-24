Великобританія відправить до Норвегії своїх військових

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон оприлюднив плани його країни відправити в наступному році близько 800 британських військових до Норвегії. Про це Вільямсон заявив під час розмови з журналістами видання The Sunday Telegraph. Текст інтерв'ю побачив світ у неділю, 30 вересня.

За словами керівника британського оборонного відомства, його країна планує постійну військову присутність в Арктиці з огляду на зростання агресивних дій з боку Росії. Перебування британських військовиків у Арктиці відповідатиме новій "оборонній арктичній стратегії" Великобританії, запевнив Вільямсон, цитує агенція новин AP.

Серед тих військовослужбовців, котрих Лондон має намір відрядити до Норвегії, будуть і окремі загони морської піхоти, додав урядовець. У планах міноборони Великобританії також створення постійної військової бази в Норвегії, наголосив Вільямсон.

Нагадаємо, в серпні цього року вПентагоні заявили про намір збільшити кількість морських піхотинців у Норвегії та перемістити військових США ближче до російського кордону. Згідно з планами США, кількість американських морських піхотинців у Норвегії зросте з нинішніх 330 до 700 осіб.